Sjogador de golfe pannish Jon Rahmo terceiro jogador do ranking mundial e recém-saído de sua segunda grande vitória no Masters deste ano, fez um pedido incomum para o PGA Tour enquanto falava na véspera do torneio St. Jude Championship: ele quer um banheiro portátil em cada buraco.

Com ar de franqueza, Rahm explicou: “Posso dizer agora que minhas prioridades são muito menores do que muitas pessoas podem pensar. Sei que isso vai parecer muito bobo, mas ter um maldito banheiro portátil em cada buraco” (ajudaria), disse ele durante uma coletiva de imprensa conferência.

Embora possa parecer não convencional, Rahm enfatizou que seu simples apelo está enraizado na praticidade. “Sei que parece loucura, mas não consigo escolher quando preciso ir ao banheiro. Já contei ao tour várias vezes, é simples assim”, esclareceu Rahm. Embora a maioria dos eventos do PGA Tour forneça banheiros portáteis em intervalos, eles às vezes podem ser colocados de forma inconveniente. Os grandes torneios, devido ao seu público maior, tendem a ter mais disponibilidade de banheiros.

Expandindo suas preocupações, Rahm também expressou o desejo de melhorar as áreas de fisioterapia e melhores instalações de treino. “Embora o trailer da academia seja ótimo, ainda é um trailer, então quando você tem três pessoas nele, fica um pouco apertado. Então, ver melhores instalações de treinamento é algo que eu também gostaria”, acrescentou.

Notavelmente, Rahm entra no St. Jude Championship como o jogador com melhor classificação na classificação da FedEx Cup do PGA Tour, dando início à primeira etapa das finais do circuito.

Rahm tem outras sugestões

Embora o futuro do golfe profissional permaneça incerto, o pedido pragmático de Rahm permanece firme. Brooks Koepkaparceiro de Rahm no Masters, revelou que Rahm fez sete pausas para ir ao banheiro durante a rodada final. No entanto, essas pausas não impediram que Rahm e Koepka se encontrassem frequentemente esperando nas caixas do tee atrás de Patrick Cantlay e Viktor Hovland.

Além de seu pedido relacionado ao banheiro, Rahm compartilhou outras sugestões, como aumentar a oferta de alimentos em eventos turísticos. “Tornar o tour melhor para os jogadores é minha prioridade. Oferecer as melhores comodidades possíveis deve ser uma preocupação. Essas são as coisas que sempre abordo.”