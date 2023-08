O perfil Eharmony não está mais disponível? 8 maneiras principais de consertar 💡

Quando você está namorando online, é crucial se dar bem com seus clientes potenciais. Se você não gostar das suas correspondências no eHarmony, poderá removê-las da sua lista acessando seus perfis ou caixa de entrada. Há muitas pessoas que usam o eHarmony diariamente na esperança de encontrar seu verdadeiro amor, mas nem todos os pares são adequados para elas.

No entanto, aqueles que enfrentam alguém com um erro inesperado que é o Eharmony Perfil não está mais disponível. Bem, essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste artigo, diremos o que você pode fazer se receber a mensagem de erro de perfil não disponível ao usar o eHarmony.

O que é eHarmonia?

O aplicativo e site de namoro eHarmony afirma ser o primeiro provedor de namoro online a combinar você com solteiros altamente compatíveis usando um sistema de correspondência proprietário. Eharmony combina datas potenciais com base em sua compatibilidade por meio de um questionário de compatibilidade de 80 perguntas. Nas questões de compatibilidade, há uma variedade de questões, algumas das quais não estão obviamente relacionadas ao relacionamento.

No entanto, a eHarmony revela que o seu questionário proprietário foi desenvolvido com a ajuda de psicólogos renomados, mas não fornece informações detalhadas sobre sua validade e testes.

Por que aparece um erro de perfil eHarmony não mais disponível?

Vários motivos podem fazer com que você veja a mensagem “Perfil não mais disponível” nos perfis de outras pessoas. A assinatura deles pode ter terminado, eles podem ter perdido a correspondência com você, bloqueado seu perfil ou até mesmo saído da plataforma.

Suponha que você encontre o par perfeito, está tudo bem, e então, um belo dia, você percebe que o perfil do seu par não está mais disponível. Você poderá ver a mensagem “Perfil não mais disponível” se acessar o perfil de alguém.

As mensagens “Perfil não mais disponível” geralmente ocorrem quando uma avaliação ou assinatura termina.

Você pode não receber uma resposta porque a pessoa com quem você está tentando entrar em contato encontrou outra pessoa que despertou seu interesse.

Talvez eles tenham mudado de ideia e bloqueado você em vez de continuar a conversa.

Existe a possibilidade de a pessoa com quem você estava conversando ter saído completamente da plataforma se a comunicação for interrompida repentinamente.

Como consertar o perfil eHarmony que não está mais disponível em 2023

Então, aqui estão algumas correções que ajudarão você a resolver o perfil eHarmony que não está mais disponível:

Tente reiniciar o seu dispositivo

Você também pode resolver o erro de perfil no eHarmony com esta solução relativamente simples.

Para desligar ou reiniciar seu celular, mantenha pressionado o botão liga / desliga até que as opções apareçam.

Você precisará esperar pacientemente enquanto seu celular executa o processo necessário. Selecione a opção Reiniciar.

Reinicie o eHarmony e verifique se o perfil não está mais disponível. O erro foi resolvido.

eHarmony está fora do ar

Talvez seus servidores estejam com problemas ou simplesmente estejam fazendo manutenção e você esteja apenas acessando a janela durante a qual eles estão trabalhando. Mesmo que possa ser inconveniente, é inevitável. Às vezes, os serviços caem sem motivo aparente. Pode ser que os servidores eHarmony estejam inativos se você ainda vir o erro Perfil não mais disponível.

Saia e entre novamente

Pode ser necessário apenas uma reinicialização à moda antiga para colocar o serviço de volta nos trilhos. Se quiser entrar novamente no serviço, você pode desinstalá-lo e reinstalá-lo em seu dispositivo. O eHarmony não mostrará a mensagem Perfil não mais disponível se você fizer isso, e você poderá usá-lo sem ver o perfil de uma partida anterior.

Inicialmente, vá para a Google Play Store e selecione “ Meus aplicativos e jogos ”No menu.

Na lista que aparece, encontre eHarmony e clique em “ Atualizar .”

Você pode atualizar o eHarmony no iOS seguindo estas etapas:

Na AppStore, procure por “ eHarmonia ”Na barra de pesquisa. Se o aplicativo eHarmony aparecer na lista, selecione-o.

Para começar a atualizar, clique no azul Atualizar botão.

Sempre que for apresentada uma lista de permissões necessárias, clique em Aceito/Concordo .

Abra o eHarmony recém-atualizado escolhendo Abrir .

Para atualizar seu perfil eHarmony, siga as etapas do primeiro método acima.

Se este método não corrigir o erro, continue lendo para outra possibilidade.

Use eHarmony.com em vez disso

É recomendado usar o site em vez do aplicativo se a mensagem Perfil não mais disponível for exibida em seu telefone. Além disso, muitos usuários relataram que o site eHarmony funcionou para eles por meio do aplicativo. Portanto, você deve tentar usar eHarmony.com e verificar se o perfil Eharmony não mais disponível foi resolvido ou não.

Limpe o cache e os dados do seu dispositivo

Algumas pessoas relataram sucesso com esta solução.

Vou ao Configurações seção no seu dispositivo e toque em Aplicativos .

Pesquise a lista de aplicativos instalados até encontrar o aplicativo eHarmony.

Na janela que aparece, clique no botão “ Limpar cache ” e “ Apagar os dados ”botões.

Clique no aplicativo eHarmony para começar. Depois de fazer login, siga as etapas listadas no quarto método para atualizar sua imagem de perfil.

Há uma boa chance de você precisar entrar em contato com o suporte se nenhuma das opções acima funcionar. É possível que sua conta esteja com problemas, fazendo com que seu perfil fique indisponível.

Nos casos em que você não sabe, é melhor enviar um e-mail ou ligar para eles. Se você tiver alguma dúvida sobre sua conta, eles poderão respondê-la e informar com certeza o que está acontecendo.

Espere que eles saiam com uma solução

Quando você já tentou de tudo e não quer mais mexer com isso, basta esperar que eles consertem. Para acompanhar o que está acontecendo, você pode segui-los nas redes sociais. É provável que as informações que fornecem nas suas plataformas de redes sociais sejam as mais precisas.

Se desejar, você pode contatá-los ou esperar até que informem que o problema foi resolvido. Não será fácil fazer nada se o sistema cair novamente. Em alguns casos, esperar o retorno é a melhor solução. Embora isso possa ser irritante, eles podem resolver o problema e fornecer uma experiência melhor no futuro.

Se houve algum bug no serviço antes, isso pode corrigi-lo e fazer com que o serviço funcione com mais facilidade.

Resumir

Então, isso é tudo que temos para você: como consertar o perfil Eharmony que não está mais disponível. Obrigado por dedicar seu valioso tempo para ler este artigo. Esperamos que você tenha achado este guia útil. Para mais informações, comente abaixo e nos informe.

