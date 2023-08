O piloto da NASCAR, Noah Gragson, enfrenta suspensão indefinida por incidente de mídia social em relação a George Floyd

NASCAR motorista Noah Gragson viu-se em apuros quando foi suspenso indefinidamente por Legado Motor Clube no sábado devido a um controverso incidente nas redes sociais. Em uma reviravolta surpreendente, Josh Berry o substituirá na próxima corrida da Cup Series em Autódromo Internacional de Michigan.

O Legacy Motor Club não mediu palavras, afirmando: “Tomamos a decisão de suspender Noah Gragson imediatamente em relação às suas ações que não representam os valores de nossa equipe.” A postura da equipe foi clara.

A suspensão decorreu do gosto de Gragson por um meme que zombava da trágica morte de George Floyd, um momento crucial para desencadear conversas globais sobre injustiça racial. Essa ação, descoberta nas redes sociais, gerou uma reação em cadeia na comunidade automobilística.

NASCAR, em sincronia com o Legacy Motor Club, ecoaram sua postura firme. As ações de Gragson foram consideradas uma violação da Seção 4.4.D. do livro de regras da NASCAR, centrado na conduta do motorista. A declaração da NASCAR afirmou: “Após suas ações nas mídias sociais, a NASCAR determinou que Gragson violou a seção de Conduta do Membro do Livro de Regras da NASCAR de 2023 e o colocou sob suspensão indefinida.”

Gragson está em seu primeiro ano completo

Em termos de desempenho na pista de Gragson, ele está atualmente em 33º lugar na classificação da Cup Series em seu primeiro ano completo. Quando confrontado com as consequências de suas ações, Gragson aceitou a responsabilidade e expressou remorso, compartilhando:

“Estou decepcionado comigo mesmo por minha falta de atenção e ações nas redes sociais. Entendo a gravidade dessa situação. Amo e aprecio a todos. Tento tratar a todos igualmente, não importa quem sejam. Eu errei pura e simplesmente. “

Josh Berry, um piloto experiente de 32 anos, ocupará o lugar de Gragson no No. Elliott e Alex Bowman na Hendrick Motorsports. Além de seu envolvimento na Cup Series, ele também atua na Xfinity Series, pilotando pela JR Motorsports.