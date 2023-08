O possível salto de Cillian Murphy de ‘Oppenheimer’ para ‘Harry Potter’

ADepois de uma das estreias do ano junto com ‘Barbie’, ‘Oppenheimer’, pudemos confirmar um segredo aberto, que Cillian Murphy não iria decepcionar ninguém com sua interpretação de J. Robert Oppenheimer e como o pai da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki teve que lidar com a morte de pessoas inocentes em 1945.

Cillian Murphy teve um excelente desempenho e os números em Cristóvão NolanA produção provou isso.

Nós já sabemos Cillian Murphy de ‘Peaky Blinders’ e como ele deu vida ao característico Thomas Shelby.

O ator irlandês não gosta muito de redes sociais, na verdade costuma relutar em comparecer a grandes eventos e tudo relacionado à mídia, mas na estreia de ‘Oppenheimer’ pudemos ver um Cillian um pouco mais solto do que outras vezes.

A verdade é que nas redes sociais têm surgido ideias entre os maiores fãs de ‘Harry Potter’ e sobre a nova série em que a HBO está a trabalhar.

Houve um trabalho de JK Rowling que foi levado aos cinemas, mas não às telonas: ‘Harry Potter e a Criança Amaldiçoada’.

Os fãs mais fanáticos quiseram imaginar quem caberia nos papéis dos bruxos e surgiu o nome e o rosto do protagonista de uma das peças do ano.

A idade de Cillian Murphy e Harry Potter

Cillian Murphy atualmente tem 47 anos e Harry na peça tem 40, então mesmo que haja uma diferença de sete anos, ele poderia se encaixar no papel.

Haveria apenas uma desvantagem que os Potterheads do berço não ignorariam: a cor dos olhos de Harry.

Daniel RadcliffeOs olhos de ele são muito distintos e seus olhos verdes são muito parecidos com os de sua mãe, Lily. Embora durante os oito longas-metragens da saga ele tenha aparecido na tela com olhos azuis.

Isso não é um problema, já que lentes de contato coloridas poderiam corrigir esse pequeno problema em uma performance futura, Cillian Murphy.