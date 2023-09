Pzagueiro Joe Burrowque está se recuperando após uma lesão na panturrilha, acaba de lançar uma bomba nas redes sociais enquanto sua equipe se prepara para enfrentar o Cleveland Browns em menos de duas semanas.

Depois de passar mais de um mês afastado devido à lesão, Tocao antigo LSU destaque e peça-chave no ano passado Super Bowl correr, está de volta à ação. Apesar das preocupações de que ele possa perder o início da próxima temporada, Toca voltou aos treinos na quarta-feira e está pronto para começar a correr Semana 1.

O quarterback, que claramente está de olho em outro Super Bowl aparência, sabe da importância de permanecer no jogo. Para marcar seu retorno triunfante, Toca levou para Instagram com uma imagem divertida de retrocesso. A foto mostra ele ostentando um Cavaliers de Cleveland camisa adornada com o nome e número de LeBron James, um aceno inteligente para o próximo confronto de seu time contra o Marrons em 10 de setembro.

Ja’Marr Chase elogia as habilidades de cura de Joe Burrow e o destaca para a próxima temporada

Companheiro de equipe Ja’Marr Chase ficou igualmente surpreso e emocionado com Toca retorno rápido. O wide receiver revelou que ele não tinha ideia de que Joe estaria de volta aos treinos até que o visse participando da sessão de demonstração da equipe na quarta-feira. Perseguir inicialmente aconselhou Toca ir devagar e não apressar seu retorno até pelo menos Semana 5. No entanto, ele ficou genuinamente encorajado pelo que testemunhou durante Toca primeiro treino de volta ao campo desde a lesão.

“Ele parecia bem,” Perseguir afirmou, compartilhando suas observações com ProFootballTalk. “Eu não vi mancando. Não vi muita coisa. Ele não parece estar tendo problemas. Quando Joe’s lá fora, está um pouco mais focado. Ele permaneceu positivo sobre toda a situação. É tudo uma questão de saúde e como ele se sente. Isso é o mais importante deste ano. Queremos recuperá-lo, ter certeza de que ele está saudável, 100% saudável”.

Enquanto o Bengalas prepare-se para iniciar a temporada de 2023, todos os olhos estão voltados Toca enquanto ele faz seu retorno triunfante ao campo de futebol. A expectativa está aumentando e os fãs mal podem esperar para vê-lo de volta à ação no que promete ser um confronto eletrizante contra o Marrons.