O que acontece se eu perder o prazo de recertificação do CalFresh?

To garantir a continuação do seu Benefícios do CalFreshé necessário enviar o pedido de recertificação e passar por uma entrevista antes da conclusão do seu período de certificação.

Em vários condados, existe a opção de preencher convenientemente este pedido de recertificação por meio online.

Se você não estiver coberto por seguro saúde e tiver interesse em que o condado avalie sua elegibilidade para Medi-Cal usando as informações de seu aplicativo CalFresh, você pode expressar essa preferência marcando a caixa designada na pergunta 12, localizada na página 3 do pedido de recertificação.

Como faço para recertificar o CalFresh?

Preencha todas as seções do pedido de recertificação, se possível. Para iniciar seu processo de recertificação, é essencial fornecer pelo menos seu nome, endereço e assinatura.

Antes de apor sua assinatura a este formulário, reserve um tempo para se familiarizar com seus direitos e responsabilidades.

Você pode enviar a solicitação assinada ao Condado por meio de entrega pessoal, correio, fax ou envio on-line.

Após o envio, o Condado enviará uma carta de nomeação de entrevista para facilitar uma discussão sobre o aplicativo.

Embora a maioria das entrevistas seja realizada por telefone, também podem ser feitas providências para entrevistas pessoais no escritório do Condado ou em outro local adequado, conforme coordenado com o Condado.

Se você precisar de acomodações específicas devido a uma deficiência, certifique-se de informar o Condado adequadamente. Durante a entrevista, seu funcionário pode ajudar a preencher quaisquer seções pendentes ou fazer as modificações necessárias no formulário.

Quanto tempo leva para se inscrever novamente no CalFresh?

Para recertificar para o CalFresh, é imperativo enviar esta inscrição antes do término do período de certificação.

Deixar de fazê-lo a tempo pode resultar na interrupção de seus benefícios. Se a inscrição for enviada mais de 30 dias após o término do período de certificação, você deverá iniciar uma nova inscrição por meio do processo padrão.