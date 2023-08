o que acontece se o condutor apertar?

Com os altos índices de violência no trânsito, chega uma nova tecnologia para aumentar a segurança nos veículos: o botão do pânico em carros. Agora, é possível utilizar essa ferramenta para facilitar o processo de rastreamento.

Porém, você sabe como ele funciona? Se ainda não conhece esse tipo de tecnologia, continue conosco por aqui. Deixamos tudo sobre o equipamento, e algumas dicas de segurança importantes.

O botão do pânico e sua função

Hoje, vários dispositivos possuem esse tipo de ferramenta de forma integrada. O botão de pânico em carros ou outros dispositivos funciona basicamente da mesma forma: enviar um sinal de emergência para uma central de monitoramento.

Assim, ele não emite nenhum tipo de aviso ou ruído, mas envia uma mensagem para essa central. A intenção é informar que existe uma situação de perigo em andamento. Por exemplo, a maioria dos celulares já possui essa tecnologia.

Por isso, quando você aciona, seu dispositivo começa a passar por rastreamento e a polícia também recebe um chamado. Dessa forma, o recurso agora também está disponível para instalação nos carros, aumentando a segurança.

Botão do pânico em carros

Nos veículos, o botão de pânico fica disponível no painel, de forma discreta, para evitar a atenção de assaltantes. Ele não depende de um sinal de internet ou telefônico, e envia um chamado direto para a central.

Assim, a equipe de monitoramento tenta entrar em contato com o condutor para verificar se existe a emergência. Caso ele não atenda ou não haja resposta, a polícia recebe a localização e as medidas cabíveis são acionadas.



Durante todo o tempo, o veículo fica monitorado em tempo real, com o tráfego aparecendo para a empresa. Então, a chance de encontrar o veículo é muito maior, quando existe esse tipo de rastreamento.

Porém, é importante lembrar que o botão de pânico em carros não deve ser utilizado fora de situações de risco. Ele é uma ferramenta de auxílio, e acionar em momentos desnecessários pode gerar uma multa para o condutor.

O que fazer em situações de risco?

Ainda, é fundamental entender o que fazer quando uma situação dessa se apresenta. Sabemos que isso pode acontecer, e é importante saber como reagir caso se depare com uma abordagem durante a condução.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo possui várias cartilhas disponíveis na internet, com orientações de segurança. Assim, são várias situações onde você pode aprender como manter sua integridade. No caso dos veículos, separamos alguns tópicos com as principais.

Mantenha a calma

A primeira dica importante em situações de risco é manter a calma. Qualquer manual básico de segurança terá a mesma instrução, para todos os tipos de emergência. Assim, é fundamental controlar os nervos e ficar o mais tranquilo possível.

Porém, sabemos que é complicado controlar o fator emocional em algumas situações. Então, se estiver em um desses momentos, respire fundo e tente agir da forma mais racional que conseguir, antes de acionar o botão do pânico em carros.

Afinal, em casos de acidente o nervosismo pode atrapalhar até mesmo num quadro de hemorragia. Já em um possível roubo, a falta de calma pode colocar também sua vida em risco, ou fazer com que tome atitudes no impulso.

Portanto, evite fazer movimentos bruscos, fale de forma pausada e calma e colabore durante a interação. Se estiver ferido, tente não se mover muito para não agravar os machucados e aguarde até que o socorro chegue.

Utilize o botão do pânico em carros com o recurso

Assim, se você estiver em uma situação de risco, mantenha a calma e pressione o botão de pânico. Uma vez apenas é necessário, mas se sentir insegurança, pode pressionar mais uma de forma sequencial.

Porém, é importante manter a discrição nesse momento: primeiro, para evitar que os assaltantes percebam que existe o rastreio, e segundo para manter sua integridade. Portanto, não faça movimentos bruscos e pressione de forma suave o botão.

Não reaja

Uma das dicas mais importantes de qualquer cartilha de segurança é: nunca reaja. Isso mesmo, colabore com os pedidos que lhe forem solicitados, entregue tudo que te pedirem e não tente desarmar ou agredir os assaltantes.

Deixe o trabalho de perseguição para a polícia

Então, se você acabou passando por um roubo e levaram seu carro, muito cuidado nesse momento. Alguns condutores tentam de todas as formas encontrar seus veículos, no desespero da situação.

Portanto, não tente ir atrás dos assaltantes e nem utilize o rastreamento do botão do pânico em carros para ir ao local. Dessa maneira, deixe que a polícia fará o trabalho dela em tentar recuperar seu automóvel e não se exponha a riscos desnecessários.

A melhor coisa que você pode fazer é fornecer descrições detalhadas do local, situação e dos assaltantes. Tente manter a calma e se lembrar de tudo que viu, para facilitar ainda mais o trabalho policial e ter seu carro de volta.

Quais as vantagens do botão do pânico em carros?

Ainda, é importante entender quais as vantagens de ter um botão do pânico em seu veículo. Afinal, não é somente por questões de segurança, mas existem outros pontos positivos que podem fazer diferença na hora de você instalar esse recurso:

Maior segurança para motorista e passageiros;

Discrição no painel (o botão fica escondido);

Rastreamento em tempo real;

Maior chance de recuperação do veículo;

Independência de sinal telefônico ou de internet.

Além disso, usar o botão do pânico em carros também ajuda em outras situações, como em caso de acidentes ou pane no veículo. Ainda, o socorro se dá de forma mais rápida que nos atendimentos tradicionais, o que por si só já é uma vantagem em situações de emergência.

Além disso, usar o botão do pânico em carros também ajuda em outras situações, como em caso de acidentes ou pane no veículo. Ainda, o socorro se dá de forma mais rápida que nos atendimentos tradicionais, o que por si só já é uma vantagem em situações de emergência.