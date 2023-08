O que é Google Tradutor? Como traduzir em até 70 idiomas?

Conhece o Google Tradutor? Ele é uma das ferramentas mais usadas no mercado para tradução de textos e fotos em geral. Afinal, possui em seu banco de dados 72 idiomas diferentes para ser usado.

Neste artigo, entenda de fato o que é a plataforma e como usá-la. Além disso, veja quais os prós e contras que oferece e descubra alguns dos idiomas oferecidos para a tradução de conteúdo.

O que é Google Tradutor?

De maneira resumida, o Google Tradutor é uma ferramenta gratuita do Google que tem por objetivo realizar a tradução de documentos e imagens. Possui uma versão disponível para navegadores como Chrome e Firefox e também pode ser feito o download de seu aplicativo, seja em Android ou iOS.

Ele conta com suporte para traduzir 72 línguas diferentes e além do usuário ver a tradução é possível ouvir como o texto fica no idioma escolhido. Ainda destaca-se porque a ferramenta oferece função de imagem, documentos, sites e de tradução por voz.

Como funciona a plataforma?

É muito simples usar o Google Tradutor. Então, veja nos próximos tópicos o que deve fazer para utilizar cada uma das funções oferecidas pela plataforma.

A princípio, a função mais usada na ferramenta é o “Texto”. Dessa forma, você tem um campo para digitar o que deseja traduzir ou pode clicar no microfone no canto esquerdo para falar o material.

Acima dos campos você pode inserir o idioma que o texto está e no segundo o que deseja. Por fim, a tradução acontece simultaneamente. Portanto, basta conferir qual é no segundo quadrante da tela.

Tradução de imagens no Google Tradutor



Você também pode gostar:

Outra função do Google Tradutor é a “imagens”. Assim, você pode subir a imagem que possua um texto ou escrito que deseja traduzir. Após subir a imagem, clique no campo “mostrar original”, para que fiquem os dois campos disponíveis, igual em texto.

Em resumo, a função de tradução é como a indicada anteriormente. Ou seja, você define o idioma da imagem que fez o upload e escolhe o que deseja para a tradução. Mas, o diferencial é que a resposta é feita em cima da imagem enviada e os usuários ainda podem fazer o download do conteúdo em imagem ou copiar o texto.

Como traduzir documentos

Além de permitir a tradução de imagens, você também pode traduzir documentos, em formatos como .docx, .pdf, .pptx ou .xlsx. Assim, faça o upload do arquivo que deseja, selecione o idioma que ele está e o que deseja. Por fim, clique em traduzir.

Ao terminar a tradução o Google Tradutor dá a opção do usuário fazer o download do arquivo traduzido. Ou seja, trazendo o máximo de praticidade e mantendo as formatações originais do seu arquivo.

Traduzir sites no Google Tradutor

Para finalizar os usuários também podem traduzir sites e páginas na Web pela ferramenta. Dessa forma, na aba “sites”, você deve colar o link que deseja a tradução, informar o idioma oficial e o desejado. Por fim, clique na setinha azul.

Uma nova guia será aberta no seu navegador com o site em questão no idioma desejado por você. Aliás, pode ser que algumas imagens e informações apresentem erros, isso varia de acordo com a página enviada na plataforma.

Prós e contras da plataforma Google

Agora que já conhece todas as funções do Google Tradutor é importante verificar os prós e contras de usá-la. Bem como, entender que é preciso cuidado ao usar a plataforma em alguns casos.

Entre as vantagens de usar o Tradutor do Google estão:

Ele está disponível na versão web e aplicativo;

Oferece mais de 70 idiomas para a tradução;

Tem simples interface e é intuitivo;

É gratuito;

Oferece suporte para a tradução de diversos formatos de arquivos, como áudio, imagem, arquivos e sites.

Não há dúvida que a plataforma é muito vantajosa para os usuários, mas há dois contras que também servem como pontos de atenção. São eles:

Erros em tradução de textos grandes;

Traduções não muito precisas em certos idiomas.

É indispensável que os usuários saibam que as traduções podem conter pequenos erros, em especial, nos idiomas com pouco uso na plataforma, porque as atualizações acontecem com uma frequência menor.

Além disso, deve considerar que algumas regras de gramática e contexto podem não ser aplicadas na plataforma. Portanto, sempre revise muito bem o material para garantir que não há nenhum problema com a tradução.