O que é margem de lucro? Como calcular? Aprenda agora

A margem de lucro é a porcentagem que representa o quanto a empresa ganha com a venda de um produto ou serviço. Ela é calculada pela relação entre o lucro e a receita total. Em outras palavras, ela mostra qual parte do preço de venda corresponde ao lucro do negócio.

Por exemplo: se uma empresa vende um produto por R$ 200 e tem um custo de R$ 120 para produzi-lo ou adquiri-lo, o seu lucro é de R$ 80. Logo, a sua margem de lucro é de 40%, pois R$ 80 equivale a 40% de R$ 200.

A margem de lucro pode ser dividida em três tipos: bruta, operacional e líquida. Cada uma delas considera diferentes custos e despesas para calcular o lucro da empresa.

Como calcular a margem de lucro?

Para calcular a margem de lucro, você precisa conhecer os seguintes conceitos:

Receita: é o valor total obtido com as vendas de produtos ou serviços da empresa;

é o valor total obtido com as vendas de produtos ou serviços da empresa; Lucro bruto: é o valor que sobra da receita após deduzir os custos variáveis, ou seja, aqueles que dependem do volume de produção ou vendas, como matéria-prima, mão de obra direta e impostos sobre vendas;

é o valor que sobra da receita após deduzir os custos variáveis, ou seja, aqueles que dependem do volume de produção ou vendas, como matéria-prima, mão de obra direta e impostos sobre vendas; Lucro operacional: é o valor que sobra da receita após deduzir os custos fixos e variáveis, ou seja, aqueles que não dependem do volume de produção ou vendas, como aluguel, salários, energia elétrica e marketing;

é o valor que sobra da receita após deduzir os custos fixos e variáveis, ou seja, aqueles que não dependem do volume de produção ou vendas, como aluguel, salários, energia elétrica e marketing; Lucro líquido: é o valor que sobra da receita após deduzir todos os custos e despesas, incluindo os impostos sobre o lucro.

Margem de lucro bruta

Para entender melhor, suponhamos que você tem uma loja de roupas que vendeu 100 camisetas por R$ 50 cada uma. A sua receita total foi de R$ 5.000.

Dessa forma, se os custos variáveis por camiseta foram de R$ 20, veja como calcular o lucro bruto:

Lucro bruto = Receita – Custos variáveis

5.000 – (20 x 100)

R$ 3.000

Agora, para calcular a margem de lucro bruta, você precisa dividir o lucro bruto pela receita e multiplicar por 100 para obter a porcentagem. Assim:

Margem de lucro bruta = (Lucro bruto / Receita) x 100

(3.000 / 5.000) x 100

0,6 x 100

60%

Isso significa que a cada R$ 100 que você vende, você ganha R$ 60 de lucro bruto.

Margem de lucro operacional

Seguindo o mesmo exemplo anterior, vamos supor que os custos fixos por mês sejam de R$ 1.000. Então, o seu lucro operacional seria:

Lucro operacional = Receita – Custos fixos – Custos variáveis

5.000 – 1.000 – (20 x 100)

R$ 2.000

Agora, para calcular a margem de lucro operacional, você precisa dividir o lucro operacional pela receita e multiplicar por 100 para obter a porcentagem. Assim:

Margem de lucro operacional = (Lucro operacional / Receita) x 100

(R$ 2.000 / R$ 5.000) x 100

0,4 x 100

40%

Isso significa que a cada R$ 100 que você vende, você ganha R$ 40 de lucro operacional.

Margem de lucro líquida

Pelo mesmo exemplo, suponhamos que os impostos sobre o lucro sejam de 15%. Então, o seu lucro líquido seria:

Lucro líquido = Lucro operacional – Impostos sobre o lucro

2.000 – (0,15 x 2.000)

2.000 – 300

R$ 1.700

Agora, para calcular a margem de lucro líquida, você precisa dividir o lucro líquido pela receita e multiplicar por 100 para obter a porcentagem. Assim:

Margem de lucro líquida = (Lucro líquido / Receita) x 100

(1.700 / 5.000) x 100

0,34 x 100

34%

Isso significa que a cada R$ 100 que você vende, você ganha R$ 34 de lucro líquido.

Qual é a margem de lucro ideal?

Não existe uma resposta única para essa pergunta, pois a margem de lucro ideal depende de vários fatores, como o tipo de negócio, o segmento de mercado, a concorrência, a demanda, a estratégia da empresa, entre outros.

No entanto, existem alguns parâmetros que podem ajudar a avaliar se o lucro da empresa está adequado ou não. Uma forma simples é comparar a sua margem com a média do seu setor ou com os seus principais concorrentes. Assim, você pode identificar se você está ganhando mais ou menos do que eles.

Além disso, também é importante analisar se a margem está cobrindo todos os custos e despesas e ainda gerando um retorno satisfatório para o investimento.