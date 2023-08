O que é MEI? Como se tornar um MEI?

No mundo empreendedor, o termo “MEI” frequentemente surge nas conversas. Mas afinal, o que é MEI e como se tornar um? Se você está interessado em dar os primeiros passos no universo dos negócios, este artigo foi feito para você.

Aqui, vamos explorar o que é MEI, como se tornar um microempreendedor individual, quem pode se tornar um MEI e quais impostos são envolvidos.

O que é MEI?

O MEI, conhecido como Microempreendedor Individual, é uma categoria empresarial simplificada que surgiu com o propósito de facilitar a formalização de pequenos negócios.

Nesse sentido, ele desempenha um papel fundamental ao possibilitar que trabalhadores autônomos e empreendedores de menor porte regularizem suas atividades com menos dificuldades burocráticas.

Com isso, o MEI se revela como uma opção extremamente viável para quem deseja se aventurar no mundo do empreendedorismo de maneira legal e bem estruturada.

Por conseguinte, essa categoria é uma resposta às necessidades dos microempreendedores, oferecendo um caminho simplificado para sair da informalidade.

Com a possibilidade de se tornar um Microempreendedor Individual, um leque diversificado de profissionais, como artesãos, prestadores de serviços e comerciantes, ganha a chance de se estabelecer oficialmente no mercado.

Além disso, ao adentrar no universo MEI, os empreendedores individuais podem desfrutar de vantagens que vão desde a emissão de notas fiscais até a garantia de direitos previdenciários.

Como se Tornar um Microempreendedor Individual?



Tornar-se um MEI é um processo notavelmente simples e ágil. Basta acessar o portal do empreendedor, onde você preencherá os dados solicitados e obterá um CNPJ. Esse passo inicial é a chave que abre as portas para as oportunidades oferecidas pelo MEI.

Ademais, ao se tornar um MEI, você ganha automaticamente o direito de emitir notas fiscais, o que confere uma maior credibilidade aos seus serviços ou produtos.

Além desse benefício, é válido destacar que o Microempreendedor Individual também proporciona acesso a direitos previdenciários essenciais, como aposentadoria e afastamento por doença.

Dessa forma, tornar-se um MEI é um passo prático e valioso para qualquer empreendedor que busca formalizar sua atuação no mercado.

Quem pode ser MEI?

A categoria MEI foi criada com foco em pequenos negócios, estabelecendo um limite anual de faturamento.

Portanto, se você é um empreendedor individual, trabalhador autônomo ou exerce atividades como costureira, cabeleireiro, eletricista, entre outras, existe uma excelente oportunidade de se enquadrar nesse modelo. É importante notar que, para ser considerado MEI, seu faturamento anual não pode ultrapassar R$ 81 mil.

No entanto, é crucial entender que essa limitação tem um propósito: tornar a formalização acessível a um grupo mais amplo de empreendedores, contribuindo para o desenvolvimento econômico e a inclusão de diversos setores.

Impostos que o Microempreendedor Individual paga

Um dos atrativos do MEI é a simplicidade dos impostos. Como MEI, você pagará um valor fixo mensal, que inclui a contribuição para o INSS, o ICMS – se você for comerciante ou prestador de serviços e/ou o ISS para prestadores de serviços.

Dessa forma, os custos são previsíveis e facilitam o planejamento financeiro.

Vantagens de ser MEI

Simplicidade Administrativa: O Microempreendedor Individual enfrenta menos burocracia pois a categoria é caracterizada por processos administrativos mais ágeis e descomplicados.

Custo-Benefício: Os custos para se tornar e se manter como MEI são consideravelmente baixos, o que viabiliza a formalização para empreendedores com recursos limitados.

Acesso a Direitos Previdenciários: Ser MEI garante a você benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, licença-maternidade e outros direitos previdenciários.

Emissão de Notas Fiscais: Como MEI, você pode emitir notas fiscais, o que aumenta a confiabilidade de seus clientes e possibilita participar de licitações.

Desvantagens de ser MEI

Limite de Faturamento: Essa via de formalização possui um teto anual de faturamento, o que pode limitar o crescimento do negócio para empreendimentos com potencial de expansão.

Restrições de Atividades: Algumas atividades não podem ser enquadradas como MEI, o que limita a escolha de categorias profissionais.

Contribuição Mensal Fixa: A contribuição mensal como Micro Empreendedor Individual é fixa e pode representar um valor considerável dependendo da realidade financeira do negócio.

Falta de Benefícios Trabalhistas: Embora haja acesso a benefícios previdenciários, não há direitos trabalhistas como férias remuneradas e décimo terceiro salário.

Limitações na Contratação de Funcionários: O MEI pode ter apenas um funcionário, o que pode ser uma restrição para negócios em crescimento que precisam expandir sua equipe.

É bom ser MEI?

O MEI é uma excelente porta de entrada para o mundo dos negócios, especialmente para aqueles que estão começando.

Em resumo, ele oferece uma maneira prática de legalizar seu empreendimento, aproveitando vantagens como a emissão de notas fiscais e direitos previdenciários. Se você tem uma ideia e quer transformá-la em realidade, o Microempreendedor Individual pode ser o seu ponto de partida.