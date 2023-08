O que é o Android OsuLogin e como excluí-lo?

O Android tem muitos aplicativos e programas desconhecidos em execução em segundo plano. Alguns são importantes e outros apenas consomem baterias e ocupam espaço.

Um desses aplicativos é o OsuLogin; muitas pessoas percebem isso em seus dispositivos Android e se perguntam o que é e se é seguro e algumas outras questões.

Se você também é um desses usuários, então leia o artigo até o final para saber tudo sobre este aplicativo, pois responderei a todas as suas dúvidas sobre ele

O que é Android OsuLogin?

O OsuLogin é um componente obrigatório para o ponto de acesso móvel que ajuda você a se conectar a outros dispositivos por meio de WiFi, LAN ou USB e também fornece uma interface para se inscrever na rede.

Portanto, o OsuLogin controla o tethering no seu dispositivo Android e ajuda você a compartilhar os dados com seus outros dispositivos facilmente. Este aplicativo pré-instalado integrado em seu dispositivo Android ajuda você a se conectar a qualquer rede Wi-Fi digitando a senha. Depois de se conectar a ele uma vez, quando você tentar se conectar da próxima vez, não precisará de nenhuma senha para estabelecer uma conexão, a menos que o administrador da rede altere a senha.

O nome do pacote deste aplicativo também sugere o mesmo “com.google.android.hotspot2.osulogin” e também diz que o Google o desenvolve.

Posso confiar no OsuLogin?

Certamente é uma preocupação para muitas pessoas, pois é desconhecido e funciona em segundo plano no seu dispositivo Android, e a mídia também o cobriu dizendo que é malicioso.

Alguns usuários de telefones Android acham que esse aplicativo cria um caminho para hackers coletarem dados pessoais e enviá-los para outras pessoas com más intenções.

Portanto, as pessoas precisam de ajuda para confiar no aplicativo OsuLogin. Mas você deve saber que tudo o que foi dito acima é enganoso e incorreto.

O nome do pacote mostra o nome do Google e é verificado pelo Play Protect. Então você pode confiar neste aplicativo sem se preocupar com nada.

Quais permissões você precisa para executar o OsuLogin?

Outra coisa que você pode se perguntar sobre o aplicativo OsuLogin é quais permissões esse aplicativo requer para funcionar corretamente.

Ele só precisa de uma permissão “executar em segundo plano” e, se estiver ativado, continuará cumprindo seu dever perfeitamente sem problemas.

Você ficará surpreso ao saber que, embora o aplicativo opere o login do Hotspot, ele não usa seus dados móveis.

Como desinstalar Aplicativo OsuLogin?

Se você leu e entendeu as perguntas acima, deve saber que o aplicativo não é prejudicial e deve estabelecer uma conexão Hotspot sem erros.

Ainda assim, você pode querer desinstalar o aplicativo OsuLogin. Mas você deve saber que é impossível desinstalar este aplicativo se você for um usuário normal, e você precisará dele em seu dispositivo. Portanto, é melhor guardá-lo, pois não ocupa muito espaço no seu dispositivo e prejudica o desempenho do seu dispositivo.

Se você decidiu desinstalá-lo, siga estas etapas:

Primeiro, vá para o seu dispositivo Android Configurações .

Agora, toque no Sobre telefone opção.

Toque no Número da versão 7 vezes, e ele vai te mostrar um ‘Agora você é um desenvolvedor’ notificação na parte inferior.

Em seguida, abra o Opções de desenvolvedor e vire o Depuração USB opção ativada.

Seu próximo passo é baixar as ferramentas ADB e Fastboot no seu PC. Você pode baixar as ferramentas ADB e Fastboot neste link.

Vá para o caminho onde você baixou as ferramentas ADB e Fastboot. Clique com o botão direito do mouse na ferramenta e, em seguida, clique em Extrair tudo e extraia o arquivo.

Abra o ferramentas de plataforma pasta depois de extraí-lo.

Clique na barra de endereço na parte superior. Selecione o endereço e digite CMD e pressione Digitar .

e pressione . Em seguida, você precisa conectar seu dispositivo Android ao computador usando um cabo.

Se ele pedir permissão para “ Depuração USB ” no seu telefone, basta pressionar OK para continuar.

Depois disso, digite dispositivos adb no terminal e pressione Digitar. Se mostrar o dispositivo conectado, isso significa que seu PC e telefone estão conectados com sucesso.

Por fim, digite o comando adb shell pm desinstalar -user 0 com.google.android.hotspot2.osulogin e pressione Digitar para executá-lo. Isso irá desinstalar o Android OsuLogin aplicativo do seu dispositivo.

É OsuLogin Necessário em dispositivos Android?

Além da preocupação com a segurança, as pessoas também se perguntam se é necessário. Conforme mencionado anteriormente no post, o OsuLogin é um aplicativo embutido obrigatório em seu dispositivo Android que prova sua necessidade.

Se você está preocupado com o armazenamento que consome, pode verificar seu tamanho, que é bem pequeno e não afetará o desempenho do seu dispositivo.

Faz Consumir OsuLogin Muita bateria?

Nenhum usuário relatou um problema de esgotamento da bateria por causa do aplicativo OsuLogin. Portanto, a bateria do seu dispositivo também não deve estar descarregando, pois é muito pequena e não funciona o tempo todo em segundo plano.

Se você estiver enfrentando problemas de bateria em seu dispositivo, pode ser porque a bateria está danificada ou algum problema de software. Portanto, você pode substituir a bateria ou tentar redefinir o telefone para eliminar o problema da bateria.

Conclusão

Isso é tudo sobre o aplicativo Android OsuLogin. Esperamos que este artigo tenha resolvido todas as suas dúvidas sobre o aplicativo Android OsuLogin. Também discutimos as etapas para desinstalar o aplicativo OsuLogin do seu dispositivo; portanto, se você quiser fazer isso, continue com os métodos acima.

