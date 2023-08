O que é o CNIS? Por que ASSUSTA beneficiários do BOLSA FAMÍLIA? QUEDA DO VALOR ou CANCELAMENTO do benefício!

O CNIS(Cadastro Nacional de Informações Sociais) é um instrumento crucial para quem contribui para a Previdência Social. Ele é um banco de dados que registra informações de trabalhadores e empregadores com o intuito de garantir os direitos previdenciários.

No CNIS, você encontrará informações vitais, como o tempo de contribuição, o valor do salário de contribuição e outros dados previdenciários que serão avaliados quando você solicitar a aposentadoria.

O CNIS é utilizado para confirmar ao INSS:

A data de sua filiação à Previdência Social;

Os valores dos salários de contribuição;

O tempo de contribuição e carência;

Períodos de recebimento de benefícios previdenciários, como auxílio-doença.

Também é muito importante para as famílias beneficiárias do Bolsa Família

Consultando o CNIS

O CNIS pode ser acessado por meio da Previdência Social. Você pode consultá-lo no site Meu INSS, no aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS), em agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal se for correntista, ou visitando uma agência da Previdência Social.

Como Consultar o CNIS pela Internet

Para acessar o CNIS online, siga estes passos:

Visite o site Meu INSS; Clique em “entrar com gov.br”; Insira o CPF para entrar ou criar o cadastro; Selecione “Extrato de Contribuição (CNIS)”; Se a consulta for bem-sucedida, será exibido um PDF com os detalhes do seu cadastro, como data de admissão, salário base, tempo de contribuição, entre outros.



Você também pode gostar:

Você também pode acessar o CNIS pelo aplicativo Meu INSS. Aqui estão as etapas:

Baixe o aplicativo Meu INSS na App Store ou Google Play; Abra o aplicativo e insira seus dados de login; Na página inicial, vá até a área Para Você e selecione Extrato de Contribuição (CNIS); Se a consulta for bem-sucedida, serão exibidas as informações do seu cadastro, como data de admissão, salário base, tempo de contribuição, entre outros.

A Importância do Ajuste do CNIS

É muito comum as pessoas só se preocuparem com o CNIS e seu ajuste no momento de solicitar a aposentadoria. No entanto, isso pode trazer um grande problema para o trabalhador, pois o extrato frequentemente apresenta erros que podem dificultar a obtenção do benefício ou até causar a perda de determinado tempo de contribuição.

Sigla PEXT no CNIS

A sigla PEXT pode aparecer na coluna indicadores ao visualizar o extrato de contribuição. PEXT significa Pendência de Vínculo Extemporâneo Não Tratado, o que indica que há um vínculo empregatício incluído fora do prazo previsto em lei.

Por isso, é recomendável checar o extrato pelo menos duas vezes ao ano para que, se algum problema for identificado, a correção possa ser feita o mais rápido possível.

Como Corrigir o CNIS

Infelizmente, o serviço de regularização de pendências ainda não é oferecido pela internet. Para isso, é necessário abrir um pedido por meio do número 135 e seguir as orientações do atendente sobre o envio dos documentos necessários. Geralmente, a regularização pode ser feita apresentando a carteira de trabalho, contracheques, recibos, contrato de trabalho, entre outros.

É Possível Ver o Extrato CNIS pelo CPF?

Sim, é possível. Ao solicitar a consulta pelo site da Previdência Social ou pelo aplicativo Meu INSS, o login de cadastro pode ser feito com o CPF do trabalhador e uma senha de acesso por meio da plataforma gov.br.

E qual motivo do CNIS ser uma “preocupação” para os beneficiários do Bolsa Família?

O governo anuncio no mês de Junho a integração entre o Cadastro Único (Cadúnico) e o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), o que representou um marco significativo nas políticas sociais brasileiras. Essa iniciativa traz consigo uma série de benefícios para os cidadãos, os programas sociais e os municípios, como também algumas “dores de cabeça”.

Objetivo da Integração Cadúnico e CNIS

A integração visa aprimorar as informações presentes no Cadúnico, permitindo que as famílias tenham suas pendências na Averiguação Cadastral de Renda regularizadas automaticamente. Isso elimina a necessidade de deslocamento ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

“A integração representa um avanço significativo na gestão das políticas sociais. As famílias e os municípios se beneficiam da praticidade, enquanto os programas recebem dados mais qualificados”, afirma um especialista na área.

Benefícios da Integração

Os benefícios da integração são amplos e variados. Para os municípios, isso significa uma redução das filas e da pressão por atendimento. Já para as famílias, a praticidade é um grande ganho, pois o governo já possui as informações necessárias. Os programas sociais também se beneficiam, uma vez que passam a receber dados mais qualificados do Cadúnico.

Processo de Integração

O processo de integração inicia-se com a inserção das informações de renda provenientes do CNIS diretamente na base do Cadúnico, por meio de um procedimento offline. Posteriormente, essas informações são incluídas nos cadastros das famílias, iniciada pelo município de São Paulo.

Após a fase inicial, o processo de integração se estendeu para o restante da base nacional. Isso significa que, em breve, todos os municípios do Brasil se beneficiarão da integração entre o Cadúnico e o CNIS.

Atualização dos Dados de Renda

A expectativa é que a integração permita a atualização dos dados de renda de aproximadamente 19 milhões de pessoas. Esse grande número de atualizações reforça a importância e o impacto dessa iniciativa.

Bolsa Família e a Regra de Proteção

Dentro do universo de programas sociais que se beneficiam da integração do Cadúnico com o CNIS, destaca-se o Bolsa Família. Recentemente, o governo federal estabeleceu a Regra de Proteção, que garante a manutenção do benefício mesmo quando a família eleva sua renda, seja por meio de um emprego ou do empreendedorismo.

Benefícios da Regra de Proteção

A Regra de Proteção do Bolsa Família busca garantir um período de maior estabilidade financeira para as famílias beneficiadas, promovendo a sua emancipação real. Com a entrada de mais de dois milhões de famílias na Regra de Proteção, o valor médio recebido por residência no país aumentou significativamente.

“A Regra de Proteção é uma novidade extremamente positiva dentro do novo Bolsa Família. Ela permite que as famílias elevem sua renda sem perder o benefício, promovendo, assim, a sua verdadeira emancipação”, comenta um especialista.

Muitas Famílias estão recebendo Menos devido Regra de Proteção(e o CNIS)

Muitas famílias já se beneficiaram da Regra de Proteção do Bolsa Família. Graças a essa iniciativa, essas famílias conseguiram elevar sua renda sem perder o benefício, o que as ajudou a conquistar uma maior estabilidade financeira.

É importante destacar as regras de proteção e as condicionalidades do Programa Bolsa Família. Antes, as famílias que ultrapassassem o limite de renda per capita mensal de até R$218 eram excluídas do programa. Com a nova regra, essas famílias podem permanecer por mais dois anos, porém com um desconto de 50% na parcela regular do Bolsa Família. Isso significa que uma família que deveria receber R$600 passará a receber apenas R$300.

A regra de proteção possui um limite máximo de renda per capita. Uma família não pode ter uma renda per capita superior a meio salário mínimo, ou seja, superior a R$660 por pessoa. Caso esse limite seja ultrapassado, o benefício será automaticamente cancelado.

As condicionalidades do Bolsa Família também são fundamentais para garantir o acesso ao programa. Entre as principais regras, destacam-se a frequência escolar, o acompanhamento nutricional e vacinação das crianças, e o acompanhamento pré-natal para as gestantes. O não cumprimento dessas regras pode acarretar no bloqueio ou na exclusão permanente do programa.

Obs: caso os valores sejam divergentes, a família deve procurar o CRAS para atualização de seus dados, como também conferir no seu cadastro do CNIS.

Quem tem carteira assinada vai ter o Bolsa Família CANCELADO em 2023?

Para participar do Bolsa Família, precisa ter renda per capita de até R$ 218 na família. Isso significa que ao somar a renda mensal de todos os integrantes da família e depois dividir pela quantidade de membros, o resultado deve ser de até R$ 218.

Nesse sentido, caso algum membro familiar trabalhe de carteira assinada, mas não ultrapasse a renda máxima per capita, poderá receber os pagamentos mensais do programa. No entanto, conforme citado anteriormente, a família não pode ter uma renda per capita superior a meio salário mínimo, ou seja, superior a R$660 por pessoa. Caso esse limite seja ultrapassado, o benefício será automaticamente cancelado.

Os beneficiários devem ficar atentos pois, devido a integração com o CNIS, rapidamente o governo identificará o aumento da renda e reduzirá o bolsa família ou atém mesmo poderá CANCELAR.

Calendário de Pagamento do Bolsa Família em Agosto

O pagamento do Bolsa Família segue um calendário escalonado, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do Responsável Familiar. Confira o calendário completo para o mês de agosto:

NIS de final 1: dia 18 de agosto

NIS de final 2: dia 21 de agosto (antecipado para o sábado, 19)

NIS de final 3: dia 22 de agosto

NIS de final 4: dia 23 de agosto

NIS de final 5: dia 24 de agosto

NIS de final 6: dia 25 de agosto

NIS de final 7: dia 28 de agosto (antecipado para o sábado, 26)

NIS de final 8: dia 29 de agosto

NIS de final 9: dia 30 de agosto

NIS de final 0: dia 31 de agosto

É fundamental que as famílias beneficiadas pelo Bolsa Família estejam atentas a essas datas para receberem o benefício dentro do prazo estipulado.