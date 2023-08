O que é o Dólar Blue e como funciona a cotação?

Você sabe o que é o Dólar Blue? Ou como fazer a cotação dessa moeda? Neste artigo, encontre essas respostas e descubra ainda se a moeda é ilegal ou não e onde ela é comercializada.

A princípio, é importante você saber que a Argentina tem sido manchete de muitos noticiários por causa da desvalorização da moeda nacional, que é o peso. Então, como ela está com a cotação mais baixa, os turistas aproveitam o câmbio favorável a eles.

Se você pretende entrar no país deve se atentar às operações de câmbio, bem como, aos riscos envolvidos, em especial, ao dólar blue, que é um mercado paralelo da moeda americana.

O que é o Dólar Blue?

Para entender melhor o que está acontecendo, você deve saber o que é o Dólar Blue. Em geral, é uma cotação do dólar no mercado paralelo da Argentina, ou seja, a negociação acontece de forma extraoficial, sem autorização do Banco Central argentino.

As cotações oficiais, como o dólar comercial e o dólar turismo, tem o preço regulado. Já no caso do dólar blue, a variação é de acordo com os cambistas, doleiros e as casas de câmbio não legalizadas. Assim, torna a cotação muito volátil e dificulta qualquer tipo de padronização.

Os riscos de comprar pela cotação dólar blue

Após entender o que é o Dólar Blue, você precisa entender os riscos de comprar pela cotação dele. Isso porque, o principal atrativo é a taxa de câmbio vantajosa em relação ao dólar oficial.

Em alguns momentos, pode render muito mais pesos argentinos para quem tem dólares ou reais em mãos. Porém, essa é uma prática ilegal, afinal, o mercado paralelo não tem nenhuma regulamentação do Banco Central Argentino ou do governo.

Quando o turista opta pelo dólar blue ele enfrenta uma série de riscos. Por exemplo, de receber notas falsas, o que faz com que perca dinheiro e não tenha forma alguma de recuperá-lo.

Além disso, vale lembrar que todo o dinheiro negociado pelo dólar blue tem maiores chances de estar ligado à atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e até mesmo ao comércio ilegal de armas e drogas.

É comum que o dinheiro do dólar blue parte de ações como essa porque entram na economia do país sem deixar rastros, o que impossibilita descobrir a origem.

Vale ainda destacar que o dólar blue gira a economia local e que diante da crise econômica vivenciada na Argentina, muitos habitantes compraram dólares para proteger seus patrimônios, devido a constante desvalorização da moeda nacional.

Dessa forma,a compra de dólares no mercado paralelo acaba atraindo muita gente, porque o governo tende a impor limites para a compra de dólares no câmbio oficial do país.

O que é o Dólar Blue e por que ele é ilegal?

Agora que já sabe o que é o Dólar Blue, precisa entender os motivos que o tornam ilegal. Afinal, além dos riscos mencionados acima, há sanções em lei para que for flagrado realizando as operações ilegais. Ou seja, você pode até mesmo ser preso.

Os turistas devem estar conscientes de todos os perigos envolvidos nessas transações e precisam buscar opções legais e que sejam seguras, para realizar em toda sua estadia na Argentina.

Alguns dos principais fatores que tornam o Dólar Blue ilegal são:

A falta de regulamentação, já que ele não é fiscalizado por nenhuma das autoridades monetárias do país e não há nenhuma regra formal estabelecida no país;

Está associado com atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, sonegação de impostos e comércio ilegal;

Gera um impacto negativo na economia, porque as transações não contribuem para a formação de reservas internacionais, o que dificulta o controle das variações cambiais, bem como, a estabilidade financeira;

Por fim, tem a desestabilização monetária, afinal, a existência do mercado paralelo pode fazer com que o câmbio oficial seja desestabilizado e prejudique toda a política monetária do país. Dessa forma, influencia negativamente o controle da inflação e a gestão da moeda.

Com todos esses pontos, fica claro porque o dólar blue é ilgeal e os motivos que reforçam que os turistas devem fugir dessa opção de negociação.

Por que o dólar blue ainda existe?

Possivelmente depois de entender o que é o Dólar Blue e os riscos que ele oferece, tenha dúvidas do motivo que faz com que ele ainda circule no mercado. Em geral, isso é resultado da crise econômica, bem como das restrições cambiais.

Além disso, a escassez de dólares oficiais e a necessidade de reservas em dólares faz com que este mercado ilegal continue na ativa.