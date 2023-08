FO entanil é uma droga altamente destrutiva, 50 vezes mais potente que a heroína e até 100 vezes mais que a morfina.

Seu consumo crescente tem sido motivo de alarme para NÓS autoridades, já que aproximadamente 70.000 pessoas morreram por causa disso nos Estados Unidos apenas no ano passado, geralmente como resultado de overdoses causadas pelo narcótico.

Embora seu consumo no México não tenha gerado o mesmo nível de preocupação de saúde pública que nos Estados Unidos, a droga já circula em território mexicano.

As autoridades de saúde alertaram que esta substância é uma das mais perigosas devido ao grau de dependência que gera e, o mais preocupante, aos graves efeitos que tem para a saúde.

As questões em torno dessa droga causaram troca de declarações entre os governos dos Estados Unidos e do México, mas ambas as autoridades concordam em uma coisa: precisam acabar com a distribuição e o consumo de fentanil.

O que é o fentanil, a droga que causa preocupação no México e nos Estados Unidos?

O que é Fentanil?

O fentanil é um opioide sintético potente comumente usado para aliviar dores intensas em pacientes submetidos a cirurgias de grande porte.embora também possa ser usado para tratar pacientes com câncer.

A droga pode ser encontrada na forma de um adesivo transdérmico, comprimidos e soluções injetáveis.

Também pode ser usado em combinação com outros medicamentos, como anestésicos e sedativos.

Apesar de seu uso médico legítimo, o fentanil tornou-se uma droga ilícita cada vez mais comum devido à sua potência e efeitos viciantes. Mas o abuso dessa substância pode ser extremamente perigoso e até mortal.

Que efeitos graves o fentanil tem sobre o consumidor de drogas?

As pessoas que usam fentanil podem ter efeitos colaterais graves, incluindo supressão da respiração, coma e morte.

Os efeitos a curto prazo desta droga perigosa incluem euforia, sonolência, confusão, náusea e vômito.

Os efeitos a longo prazo incluem dependência, tolerância (exigindo doses crescentes para atingir o mesmo efeito) e dependência física (o corpo se adapta à presença da droga e a falta dela causa sintomas de abstinência).

O uso de fentanil também pode ter sérias consequências para a saúde mental e emocional. As pessoas que abusam do fentanil podem apresentar depressão, ansiedade, irritabilidade e alterações de humor. Eles também podem ter problemas de memória e concentração.