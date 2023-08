O que é SUPER PIX? Conheça a novidade

Você já ouviu falar no Super Pix? Desde que começou a ser utilizado em 2020, o Pix tradicional facilita muito todas as transações financeiras e comerciais do país. E agora quem é profissional formal pode ter acesso a essa novidade e receber grandes quantias em dinheiro dessa forma.

Ficou interessado nessa novidade? Então preste atenção nas informações a seguir. Entenda o que é o Super Pix e saiba como ele pode beneficiar você no recebimento de altos valores.

Entenda o que é Super Pix

De forma geral, esse é um recurso que já está em fase de testes aqui no Brasil. Ele consiste na disponibilização do chamado FGTS Digital, para trabalhadores que tem direito a esse recurso via Pix. Assim sendo, trata-se de uma forma de agilizar o recebimento dessas quantias.

O nome Super Pix é dado pela capacidade de transacionar grandes quantias em dinheiro de forma instantânea. Existem pessoas com muitos milhares de reais em haver no seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E esse é um meio de conseguirem sacar o dinheiro rapidamente.

Vale lembrar que não há uma quantia máxima que pode ser transferida via Pix. No entanto, a distribuição do FGTS para os trabalhadores tem uma série de regras e critérios. Assim sendo, o Super Pix visa facilitar o processo, poupando tempo e eliminando burocracias.

Informações importantes sobre o assunto

O Super Pix é uma ação do Governo Federal para modernizar os serviços e benefícios aos trabalhadores do país. Assim sendo, o FGTS digital eliminará a obrigatoriedade de o profissional receber os valores que tem direito apenas por transferências bancárias.



Além de modernizar o processo, o governo também quer agilizar os pedidos de trabalhadores relativos ao benefício. Nesse sentido se destacam, por exemplo, as solicitações de suporte e de mudança entre saques dos cidadãos.

O próprio Pix tem passado por uma série de atualizações nos últimos tempos. Atualmente, já é possível realizar transferências parceladas por meio do recurso. Além disso, agora também há transações por Pix via boleto e de forma semelhante ao débito automático.

Super Pix e modernizações a serviço da sociedade geral

Uma das principais bandeiras do atual governo é a agilização no atendimento das demandas da população. Para isso, o meio digital tem sido um grande protagonista. E para além do Super Pix e do FGTS digital, mudanças em outro órgão tem tido destaque.

Trata-se do INSS. Com a implementação de uma série de ações de forma progressiva, o Instituto Nacional do Seguro Social tem tido ótimos resultados no atendimento à população. Nesse sentido, destacam-se a ampliação no tempo de resposta aos possíveis novos beneficiários.

Se por um lado essa medida faz com que trabalhadores tenham que esperar um pouco mais, por outro torna o processo mais assertivo. E isso acaba por atender melhor as necessidades da população, sobretudo quem está à espera de benefícios como a aposentadoria.

Por fim, isso se soma a instituição do Super Pix, para oferecer as soluções que a população precisa. Como resultado, há maior celeridade nos processos envolvendo os benefícios aos quais os trabalhadores brasileiros tem direito.