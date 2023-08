O que é um furacão de categoria 4? Tudo o que você precisa saber sobre Idalia chegando à Flórida

Ho furacão Idalia transformou-se num Furacão de categoria 4exercendo ventos formidáveis ​​que chegam a 130 mph.

Esses ventos têm o potencial de infligir destruição extensa e catastrófica a um número considerável de residentes na Flórida, EUAreceberam avisos aconselhando-os a evacuar, enquanto as instituições de ensino foram encerradas e a Guarda Nacional está a preparar-se para operações de resgate.

O que é um furacão Cat 4?

Depois que uma tempestade tropical se transforma em furacão, ela recebe uma classificação de categoria na escala de furacões de vento de Saffir-Simpson, variando de 1 a 5.

Essas categorias são determinadas principalmente pela velocidade do vento. Furacões de categoria 3, 4 ou 5 são considerados grandes furacões, o que significa sua força substancial.

O nível de danos aumenta exponencialmente com o aumento da velocidade do vento, o que implica que um poderoso furacão de categoria 3 poderia causar danos até 60 vezes mais graves do que um furacão de categoria 1 relativamente mais fraco. Contudo, a progressão da Categoria 1 para a Categoria 5 nem sempre é linear.

Furacões de categoria 4 envolvem velocidades de vento de 130-156 mph. Esses ventos podem levar a uma devastação catastrófica.

Mesmo as residências bem construídas podem sofrer grandes danos, incluindo perda significativa do telhado.

O impacto é evidente nas árvores caídas e nas linhas de energia derrubadas, enquanto serviços básicos como água e electricidade podem permanecer interrompidos durante meses, tornando as áreas mais atingidas inabitáveis ​​durante semanas.

Onde está o furacão Idalia agora?

Furacão Idalia está se aproximando da Flóridacom as autoridades anunciando que não poderão atender as chamadas recebidas quando a velocidade do vento aumentar.

O condado de Taylor decretou toque de recolher durante a noite, simultaneamente com o fechamento de seus abrigos de emergência.

Os residentes estão sendo transportados para o condado de Leon, situado nas proximidades, como parte de uma evacuação daquele condado específico.

O gabinete do xerife do condado de Taylor está preocupado com o risco substancial de perda de vidas e com a imensa devastação que se aproxima.