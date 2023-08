O que é Videolaparoscopia? Entenda agora a cirurgia feita em Jojo Todynho

A cantora Jojo Todynho recentemente passou por um procedimento cirúrgico conhecido como videolaparoscopia. Essa decisão foi motivada pela sua participação no programa “Dança dos Famosos” e pelo desejo de se tornar mãe. A cirurgia foi realizada em 8 de agosto e durou aproximadamente 1 hora e 15 minutos. Neste artigo, vamos entender melhor o que é a videolaparoscopia e como ela foi aplicada no caso da Jojo Todynho.

O que é Videolaparoscopia?

A videolaparoscopia é uma técnica cirúrgica considerada pouco invasiva, na qual são realizados pequenos cortes na região abdominal para a inserção de uma câmera de vídeo e instrumentos cirúrgicos. Essa câmera permite que o cirurgião visualize o interior do corpo do paciente em um monitor, enquanto os instrumentos são utilizados para realizar a intervenção necessária.

Essa técnica tem sido amplamente utilizada em diversas áreas da medicina, incluindo a cirurgia bariátrica, que é o caso da Jojo Todynho. A videolaparoscopia oferece benefícios como menor tempo de recuperação, menor risco de infecção e menor dor no pós-operatório.

Cirurgia de Jojo Todynho

No caso da Jojo Todynho, a equipe médica optou pela videolaparoscopia para realizar a cirurgia bariátrica. Esse procedimento consiste na remoção de aproximadamente 90% do estômago, juntamente com as células responsáveis pela produção do hormônio da fome, chamado grelina.

O cirurgião responsável explicou que essa remoção do estômago e das células produtoras de grelina resulta em uma sensação de saciedade precoce e reduz significativamente a fome. Jojo Todynho não sentirá mais fome ou, se sentir, será uma fome muito pequena.

É importante ressaltar que a cirurgia bariátrica não é indicada para todos os casos de obesidade. No caso da Jojo, ela pesava 140 quilos no momento da cirurgia e seu médico estima que ela precise perder de 30 a 50 quilos após o procedimento. O tempo necessário para essa perda de peso dependerá das respostas metabólicas individuais de Jojo.

Benefícios da Videolaparoscopia na Cirurgia Bariátrica

A videolaparoscopia tem se mostrado uma excelente opção para a realização da cirurgia bariátrica, proporcionando diversos benefícios para os pacientes. Além da recuperação mais rápida e menor risco de complicações, essa técnica também apresenta outras vantagens:

Menor trauma cirúrgico: A videolaparoscopia requer apenas pequenas incisões na pele, o que resulta em menor trauma nos tecidos e menor cicatrização. Isso contribui para um período de recuperação mais confortável e esteticamente satisfatório. Menor risco de infecção: Devido às incisões menores, o risco de infecção é significativamente reduzido. Isso é especialmente importante em cirurgias de grande porte, como a cirurgia bariátrica, onde a infecção pode complicar ainda mais o processo de recuperação. Menor dor pós-operatória: A videolaparoscopia causa menos dor e desconforto no pós-operatório, em comparação com a cirurgia tradicional de estômago aberto. Isso permite que os pacientes se recuperem mais rapidamente e retomem suas atividades diárias normais mais cedo.

Quem pode fazer a Videolaparoscopia?

Embora a videolaparoscopia seja uma técnica cirúrgica avançada e menos invasiva, nem todos os casos são indicados para esse tipo de procedimento. Cada paciente deve ser avaliado individualmente para determinar se é um candidato adequado.

No caso da cirurgia bariátrica, por exemplo, além do critério de obesidade, é necessário considerar outros fatores, como histórico médico, condições pré-existentes e expectativas realistas do paciente em relação aos resultados.

Recuperação após a Videolaparoscopia

Após a cirurgia de videolaparoscopia, é importante seguir as orientações médicas para uma recuperação adequada. Alguns cuidados podem incluir: