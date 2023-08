O que está acontecendo com o futebol universitário e por que todos estão tão bravos com isso?

A Um dia depois de deixar para trás mais de um século como inquilino da principal conferência atlética da Costa Oeste, a liderança de Washington disse que a estabilidade estava na vanguarda de sua decisão de ingressar na Big Ten Conference.

“Tratava-se de ter um futuro com o qual poderíamos contar e construir”, disse a presidente de Washington, Ana Mari Cauce, no sábado.

Cauce disse que houve várias preocupações que levaram Washington e Oregon a se despedirem de sua herança coletiva para se tornarem os 17º e 18º membros do Big Ten a partir de 2024.

Os Ducks and Huskies foram dois dos membros fundadores da Conferência da Costa do Pacífico em 1916, que eventualmente se transformou no Pac-12.

A decisão dos membros fundadores de sair em sintonia foi o primeiro de dois golpes paralisantes no Pac-12 na sexta-feira, que deixaram a conferência à beira do colapso. Utah, Arizona e Arizona State aceitaram ofertas dos 12 grandes no final da sexta-feira, após a mudança do Colorado no final do mês passado.

Ele deixa a Califórnia, Stanford, o estado de Oregon e o estado de Washington como os quatro membros restantes do esgotado Pac-12 por enquanto.

Pac-12 falha em garantir acordo de mídia

No centro da queda do Pac-12 estava o fracasso em conseguir um acordo de direitos de mídia adequado. O comissário George Kliavkoff apresentou um acordo com a Apple aos membros da conferência esta semana que ficou aquém das expectativas.

Cauce disse que as escolas esperavam ter pelo menos duas ofertas para examinar, mas apenas uma foi apresentada.

Não se esperava que as receitas do acordo com a Apple se aproximassem dos cerca de US$ 30 milhões por ano que Oregon e Washington receberão do Big Ten em seus primeiros seis anos na conferência, com escalas anuais e a capacidade de sacar pagamentos futuros, uma pessoa familiarizada com as negociações disseram à AP na sexta-feira.

“Há muitas forças em ação, incluindo os senhores dos impérios da mídia que estão por aí e que estão conduzindo muito disso”, disse o presidente do estado do Arizona, Michael Crow, no sábado. “E então a saída do Colorado foi realmente uma indicação do fato de que havia uma grande instabilidade no mercado de mídia e criou um momento instável.”

A liderança de Washington se recusou a dar detalhes sobre as finanças. Cauce disse que a capacidade de estar na TV linear como parte do pacote de direitos de mídia do Big Ten foi um fator na decisão e observou que a oferta apresentada por Kliavkoff incluiu a exclusão após os primeiros anos.

“Foi para frente e para trás e houve momentos em que pensei que estava indo em uma direção e depois em outra”, disse Cauce. “No final, analisamos o acordo que tínhamos – o único acordo que tínhamos – e ficou claro que não estava nos dando o que pensávamos. Não era o acordo que estávamos discutindo apenas alguns dias antes e era não vai proteger (nós).”

Washington, Oregon em movimento

Washington e Oregon agora jogarão em uma liga em que seu adversário mais próximo – menos o sul da Califórnia e a UCLA – é Nebraska, uma viagem de mais de 1.600 milhas. Os Huskies and Ducks jogarão jogos da liga em todos os esportes no State College, Pensilvânia; College Park, Maryland; e Bloomington, Indiana.

Para Utah, Arizona e Arizona State, a decisão de ingressar no Big 12 pode significar jogos em Morgantown, West Virginia; Orlando Flórida; e Cincinnati.

Alguns atletas fora do futebol foram às redes sociais após a onda de mudanças de sexta-feira para expressar suas frustrações sobre o impacto das decisões que parecem estar relacionadas principalmente ao futebol.

“As mudanças na estrutura da conferência foram impulsionadas pelo dinheiro e, nesse altar do dinheiro, sacrificamos a integridade acadêmica”, disse o técnico aposentado de Davidson, Bob McKillop, falando no “Curry Camp” de Stephen Curry em Menlo Park, Califórnia, no sábado. “Ninguém mais fala sobre isso. É como se os acadêmicos fossem deixados de lado e o dinheiro fosse empurrado para o tribunal. Continuidade com sua especialização, o estresse de viajar por vários fusos horários, os inconvenientes da viagem. Tem que ter um impacto sobre o sucesso acadêmico de nossos alunos universitários. Não parece ser uma preocupação de muita gente.”

A diretora atlética de Washington, Jen Cohen, reconheceu que o aumento das viagens será um fardo significativo.

“Serei o primeiro a dizer que isso não é perfeito”, disse Cohen. “Haverá desafios. Isso requer muita mudança e adaptabilidade.”

Conferências de mudança do estado do Arizona, AZ

Enquanto Arizona e Arizona State estão movendo conferências juntas e a mudança de Utah para o Big 12 reúne os Utes com a BYU, as decisões de Washington e Oregon encerrarão mais de um século de continuidade quase contínua com seus rivais no estado.

Além de um período de cinco anos no final dos anos 1950/início dos anos 1960, Oregon, Oregon State, Washington e Washington State competiram na mesma conferência datada de 1918.

A administração de Washington disse que está empenhada em manter vivas as reuniões da Apple Cup com o estado de Washington em todos os esportes em “competições fora da conferência”. A liderança do Oregon disse o mesmo sobre os Ducks e o estado de Oregon.

Mas esses sentimentos provavelmente soam vazios para seus rivais, já que as decisões dos Ducks and Huskies deixam os estados de Washington e Oregon em um limbo desconfortável.

“No final, tivemos que fazer o que era certo. É minha responsabilidade fazer o que é certo para nossa universidade e nossos alunos atletas e programa atlético que é verdadeiramente especial”, disse Cauce. “As oportunidades e estabilidade oferecidas pelo Big Ten são simplesmente incomparáveis.”