O que está acontecendo na Torre Eiffel? Dois turistas americanos ‘presos’ bêbados e um paraquedista detido

Tele relaxa a segurança no Torre Eiffel ficou em evidência esta semana depois que dois turistas americanos bêbados foram encontrados dentro na segunda-feira e um homem foi preso na quinta-feira por pular de pára-quedas.

Segundo informações da CNN, dois turistas americanos entraram no Torre Eiffel na noite de domingo e aparentemente ficaram ‘presos’ lá dentro e foram descobertos na manhã de segunda-feira com sinais óbvios de terem bebido muito álcool e dormido lá.

A Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), a organização que administra o local, e a promotoria de Paris confirmaram a informação à CNN na quarta-feira, depois que elementos de segurança encontraram os turistas dormindo enquanto faziam suas rondas antes da abertura do dia.

Os americanos foram entregues à polícia de Paris e o SETE apresentou queixa, no entanto, o Ministério Público “rejeitou a multa por invasão de um local histórico ou cultural” porque não houve danos e não representaram ameaça, embora tenham causado a abertura tarde na segunda-feira.

Homem é preso por saltar de paraquedas da Torre Eiffel

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira logo após saltar de pára-quedas do topo do Torre Eiffelque ele havia escalado nas primeiras horas da manhã antes da abertura do monumento ao público.

Fontes policiais disseram à agência de notícias EFE que as forças da lei e da ordem foram alertadas às 5h40 locais pelos serviços de segurança da Torre Eiffel porque detectaram a presença de um homem que subia o pilar leste.

Às 6h50 o indivíduo, que transportava uma mochila e cuja idade e nacionalidade não foram divulgadas, saltou de pára-quedas e pousou próximo ao Estádio Emile Anthoineacrescentaram as fontes.

Lá ele foi detido por policiais, que o levaram para a delegacia. A SETE apresentou queixa por invasão de propriedade e risco de vida alheia.

Este incidente, que atrasou um pouco a abertura ao público, ocorre depois que a Torre Eiffel teve que ser evacuada duas vezes no último fim de semana por causa de dois alertas falsos de bomba.