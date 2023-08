A informática é uma disciplina que está presente em muitos editais de concursos públicos, especialmente nas áreas administrativas, fiscais, policiais e judiciárias. Por isso, é importante que os candidatos estejam preparados para enfrentar as questões dessa matéria, que podem envolver desde conceitos básicos até assuntos mais complexos e específicos.

Mas o que estudar em informática para concursos? Quais são os temas mais cobrados pelas bancas examinadoras? Como se organizar para aprender essa disciplina de forma eficiente e prática? Então, essas são algumas das dúvidas que vamos esclarecer neste artigo. Acompanhe!

Informática para concursos: o que é cobrado?

A informática para concursos abrange uma variedade de assuntos relacionados ao uso de computadores, dispositivos móveis, internet, redes, sistemas operacionais, aplicativos, segurança da informação e outros. No entanto, nem todos os conteúdos são exigidos em todos os concursos.

O que vai definir o que você precisa estudar é o edital do certame que você pretende prestar. Em síntese, o edital é o documento que contém todas as informações sobre o concurso, incluindo o conteúdo programático de cada disciplina. Por isso, é fundamental que você leia o edital com atenção e identifique quais são os tópicos de informática que serão cobrados na sua prova.

Além disso, é importante que você conheça a banca organizadora do concurso, pois cada uma tem um estilo próprio de elaborar as questões de informática. Pois, algumas bancas costumam ser mais teóricas, outras mais práticas, algumas mais detalhistas, outras mais genéricas.

Saber como a banca aborda os assuntos de informática pode te ajudar a direcionar melhor os seus estudos e a resolver as questões com mais segurança.

Informática para concursos: quais são os temas mais cobrados?

Embora cada concurso tenha suas particularidades, existem alguns temas de informática que são mais recorrentes e comuns em diversos certames. São eles:

Noções de sistema operacional

Envolve o conhecimento sobre os principais sistemas operacionais utilizados nos computadores e dispositivos móveis, como Windows, Linux, Android e iOS. Aliás, nesse tópico, são cobrados conceitos como interface gráfica, gerenciamento de arquivos e pastas, configurações básicas, atalhos de teclado e outros.

Edição de textos, planilhas e apresentações

Envolve o conhecimento sobre os principais aplicativos de escritório usados para criar e editar documentos, como Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint) e LibreOffice (Writer, Calc e Impress). Então, conceitos como formatação, funções, fórmulas, gráficos, tabelas dinâmicas, transições e outros, podem cair na prova.

Rede de computadores

Envolve o conhecimento sobre os conceitos básicos de comunicação entre computadores e dispositivos por meio de cabos ou sem fio. Nesse tópico, o candidato deve conhecer conceitos como protocolos, endereços IP, topologias, tipos de rede (LAN, WAN etc.), meios de transmissão e outros.

Internet e intranet

Envolve o conhecimento sobre os conceitos básicos de acesso à rede mundial de computadores (internet) e às redes internas de organizações (intranet). Desse modo, estudar conceitos como navegadores (Chrome, Firefox etc.), correio eletrônico (Outlook etc.), sites de busca (Google etc.), redes sociais (Facebook etc.), computação na nuvem (Google Drive etc.) e outros, pode ser bastante importante.

Segurança da informação

Envolve o conhecimento sobre os conceitos básicos de proteção dos dados e informações armazenados ou transmitidos por meio dos computadores e dispositivos. Nesse tópico, entram conceitos como vírus, malware, firewall, antivírus, backup, criptografia e outros.

Informática para concursos: como estudar?

Para estudar informática para concursos de forma eficaz, é preciso combinar teoria e prática. Dessa forma, a teoria é importante para você entender os conceitos básicos e fundamentais da disciplina. A prática é importante para você aplicar esses conceitos em situações reais ou simuladas.

Uma forma de estudar a teoria é por meio de materiais didáticos, como livros, apostilas, PDFs e videoaulas. Aliás, esses materiais podem ser encontrados em sites especializados em concursos, que oferece cursos completos e atualizados de informática para concursos, com professores experientes e qualificados.

Uma forma de estudar a prática é por meio de exercícios, simulados e questões de provas anteriores. Dessa forma, esses recursos são fáceis de encontrar em sites de questões, que disponibiliza milhares de questões de informática para concursos, com gabaritos e comentários de professores.

Além disso, é importante que você tenha contato direto com os programas e ferramentas que são cobrados nas provas de informática. Por exemplo, se o edital exige conhecimentos sobre o Microsoft Excel 2016, você deve ter esse aplicativo instalado no seu computador e usá-lo com frequência, testando as suas funcionalidades e recursos.

Informática para concursos

A informática é uma disciplina que pode fazer a diferença na sua aprovação em um concurso público. Por isso, não deixe de estudá-la com dedicação e consistência.

Siga as dicas deste artigo e aproveite os materiais e recursos disponíveis na internet para se preparar da melhor forma possível. Boa sorte!