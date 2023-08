O que o clima reserva para o Brasil nesta quinta-feira, 03 de agosto de 2023?

Você já sabe como vai estar o tempo amanhã, dia 03 de agosto de 2023, na sua cidade? Então, se você está curioso para saber se vai precisar levar um guarda-chuva, um casaco ou um protetor solar, confira neste artigo a previsão do clima para todo o território nacional.

Aliás, baseada nas informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e nos avisos meteorológicos emitidos pelo órgão. Por isso, confira a previsão do tempo e clima para as regiões brasileiras.

Região Norte: prepare-se para o clima com muita chuva e possíveis transtornos

Se você mora na Região Norte, é bom se preparar para um dia de muita chuva e possíveis transtornos causados pelo excesso de água. Pois, segundo o INMET, a Região Norte deve ter um dia de tempo instável, com chuvas intensas e trovoadas em grande parte dos estados.

Dessa forma, a situação é mais crítica em Roraima, que recebeu um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas. Isso significa que o estado pode ter acumulados de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h, o que pode provocar alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

As temperaturas na Região Norte devem variar entre 20 °C e 35 °C, com sensação térmica mais elevada nas áreas mais úmidas. Desse modo, a umidade relativa do ar deve ficar entre 60% e 100%, o que favorece a formação de nuvens carregadas.

Região Nordeste: aproveite o sol e o céu azul, mas cuidado com a baixa umidade

Se você mora na Região Nordeste, saiba como o clima estará. Primeiramente, pode aproveitar o sol e o céu azul que devem predominar na maior parte dos estados. Então, de acordo com o INMET, a Região Nordeste deve ter um dia de tempo seco e ensolarado, com exceção do litoral da Bahia, que pode ter chuvas fracas e isoladas.

As temperaturas na Região Nordeste devem variar entre 15 °C e 35 °C, com sensação térmica mais baixa nas áreas mais altas e mais quente nas áreas mais baixas.



Aliás, a umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 80%, podendo atingir valores críticos abaixo de 12% no interior dos estados.

Região Centro-Oeste: agasalhe-se bem e proteja as plantas do clima da geada

Se você mora na Região Centro-Oeste, agasalhe-se bem e proteja as plantas da geada que pode ocorrer em algumas áreas. Pois, conforme o INMET, a Região Centro-Oeste deve ter um dia de tempo frio e nublado. Ainda, com possibilidade de chuvas fracas no sul de Mato Grosso do Sul.

O INMET emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para geada em Mato Grosso do Sul, que pode ter temperaturas mínimas abaixo de 5 °C. Portanto, isso pode causar perda de plantações sensíveis ao frio, como hortaliças, frutas e flores.

As temperaturas na Região Centro-Oeste devem variar entre 5 °C e 25 °C, com sensação térmica mais baixa nas áreas mais frias e mais elevada nas áreas mais quentes. Por fim, a umidade relativa do ar deve ficar entre 40% e 90%, o que pode causar nevoeiro em alguns locais pela manhã.

Região Sudeste: espere por tempo nublado e chuvas isoladas

Se você mora na Região Sudeste, espere por tempo nublado e chuvas isoladas em alguns estados, principalmente no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Segundo o INMET, a Região Sudeste deve ter um dia de tempo nublado e chuvas isoladas em alguns estados, principalmente no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Dessa maneira, as temperaturas na Região Sudeste devem variar entre 10 °C e 30 °C, com sensação térmica mais baixa nas áreas mais frias e mais elevada nas áreas mais quentes.

Ademais, a umidade relativa do ar deve ficar entre 50% e 95%, o que pode causar neblina em alguns locais pela manhã.

Região Sul: fique atento aos ventos fortes e à ressaca no litoral

Se você mora na Região Sul, fique atento aos ventos fortes e à ressaca no litoral que podem ocorrer em alguns estados, principalmente no litoral do Paraná e de Santa Catarina.

De acordo com o INMET, a Região Sul deve ter um dia de tempo ventoso e chuvoso em alguns estados. Principalmente no litoral do Paraná e de Santa Catarina. Com isso, o INMET emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para ventos costeiros em Santa Catarina. Dessa forma, que pode ter rajadas de vento de até 60 km/h.

Pois, isso pode provocar ressaca, erosão costeira e queda de árvores. As temperaturas na Região Sul devem variar entre 5 °C e 25 °C, com sensação térmica mais baixa nas áreas mais frias e mais elevada nas áreas mais quentes. Dessa forma, a umidade relativa do ar deve ficar entre 60% e 100%, o que pode causar nevoeiro em alguns locais pela manhã.