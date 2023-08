O que os Astros Revelam para os Signos de 14 a 20 de Agosto de 2023

No horóscopo da semana, do dia 14 até 20 de agosto, será enfrentado um dos períodos mais desafiadores da temporada leonina. O Sol formará uma quadratura com Urano em Touro, o que leva a esperar por momentos de rebeldia, reviravoltas e um forte desejo por liberdade.

Na semana anterior, esse anseio por liberdade foi refletido nos relacionamentos e finanças. Agora, com o horóscopo da semana atual, o foco será em fazer mudanças internas. Urano pressionará por transformações de atitudes em nossa vida pessoal e posicionamentos, o que poderá gerar desconforto e instabilidade.

Nesta segunda-feira (14), Vênus retrógrada fará um trígono com Quíron, proporcionando a coragem necessária para confrontar feridas abertas em nossas vidas amorosas, valores e finanças. Este é um momento em que será possível curar antigas feridas emocionais.

Já na terça-feira (15), os desconfortos e desafios se tornarão evidentes com a quadratura do Sol com Urano. O signo de Leão representa soberania e pode envolver figuras de autoridade. Devido à tensão com Urano, pode-se esperar conflitos de poder e mudanças inesperadas na economia.

Áries e os aspectos humanos

Nesta semana, é aconselhável prestar mais atenção aos aspectos humanos da sua vida, como família e relacionamentos. Na terça-feira (15), ocorrerá uma conjunção significativa no céu, envolvendo o Sol, Vênus e a Lua Nova no setor dos prazeres.

Isso indica que é um bom momento para se envolver em atividades culturais, tanto sozinho quanto com amigos. No entanto, lembre-se de equilibrar as responsabilidades com o lazer. Ao se organizar adequadamente, você poderá se divertir sem preocupações.

Horóscopo da semana para Touro

Neste momento, o céu destaca duas coisas importantes para a sua semana: a necessidade de organizar a sua rotina e a importância de ser mais acessível às pessoas ao seu redor. Compartilhe ideias e colabore com os outros, pois a união pode trazer força e resultados positivos.

Na terça-feira (15), uma conjunção entre o Sol, Vênus e a Lua Nova na área da família sugere um momento propício para expressar afeto e mostrar seu lado carinhoso. No entanto, é essencial evitar que os problemas dos outros dominem a sua atenção.



Na quinta-feira (17), você pode sentir uma tensão nos relacionamentos devido a uma interação entre a Lua e Saturno. Ao mesmo tempo, a conjunção entre Lua, Mercúrio e Marte impulsionará sua autoconfiança e afirmação pessoal, abrindo caminhos para crescimento e experiências novas. Tenha cuidado com exageros, especialmente devido à tensão com Netuno.

O domingo (20) é favorável para você cuidar tanto do seu bem-estar físico quanto emocional. Use esse dia para se dedicar a si mesmo e recarregar energias.

O signo de Gêmeos

A semana começa de forma animada para os geminianos, com uma energia positiva e produtividade em destaque. Sua rotina provavelmente ficará mais dinâmica e cheia de movimento. Além disso, a conjunção de Mercúrio e Marte na área doméstica indica um clima muito positivo em casa.

Na quarta-feira (16), seu carisma estará em alta devido à conjunção de Vênus, Sol e Lua na área da comunicação. Entretanto, Urano avisa para ter cuidado e evitar se expor excessivamente.

Na quinta-feira (17), a tensão entre Lua e Saturno aponta para a necessidade de encontrar um equilíbrio entre as demandas de casa e de trabalho ou estudo. Apesar desse desafio, você pode se sentir mais fortalecido internamente, transformando as dificuldades em oportunidades de crescimento pessoal.

Câncer com bastante comunicação

A semana começa com a Lua iluminando a área da família para os cancerianos. Em casa, a dica é ser objetiva e colaborativa, uma vez que a comunicação estará favorecida devido à conjunção de Mercúrio e Marte. Essa energia pode abrir muitas oportunidades para você. Aproveite essa vibe para tomar decisões e seguir em frente sem hesitações.

No entanto, a facilidade em se expressar pode ser prejudicada devido à tensão entre a Lua e Saturno na quinta-feira (17). Em vez de entrar em confronto, tente adotar uma abordagem mais aberta ao diálogo e à resolução de conflitos.

Na sexta-feira (18), a sugestão é investir em conexões que possam agregar à sua vida. Lembre-se de não criar expectativas exageradas, pois Netuno indica possíveis frustrações. No domingo (20), o ambiente em casa estará aconchegante e você provavelmente terá uma conexão prazerosa e criativa com a vida doméstica. Aproveite esse momento para desfrutar de momentos de conforto e bem-estar.

Horóscopo da semana para Leão

A semana começa com um período de reflexão sobre si mesmo. No entanto, enxergue pelo lado positivo: isso pode ser extremamente benéfico. É o momento de revisar certas áreas da sua vida e se livrar do que está te limitando.

Após isso, sua autoestima tem tudo para aumentar significativamente devido à conjunção do Sol, Vênus e a Lua Nova no seu próprio signo. Seu carisma estará ainda mais radiante, e você atrairá boas energias em suas interações sociais. Mas, lembre-se de controlar o entusiasmo excessivo, pois há o risco de negligenciar algumas responsabilidades.

No domingo (20), a conjunção de Lua e Vênus entre o setor de comunicação e o seu signo trará alegria nos afetos e momentos de diversão. Aproveite essa energia para se conectar com os outros de forma prazerosa e desfrutar de atividades sociais.

O signo de Virgem

Para os virginianos, a semana começa com uma energia positiva vinda da conjunção entre Mercúrio e Marte, trazendo motivação e determinação para enfrentar suas tarefas. No entanto, o cenário muda um pouco na terça-feira, quando Sol, Vênus e a Lua Nova se encontram na área associada a desafios. Não se assuste, pois essa é uma oportunidade para se libertar de pensamentos negativos ou inseguranças que estavam te limitando. Este é o momento perfeito para fortalecer sua autoestima.

No fim de semana, a conjunção entre Lua, Mercúrio e Marte no seu signo fortalece sua confiança e determinação. No entanto, é importante ser sensível ao se comunicar, pois há uma energia negativa de Netuno. Evite gastar excessivamente para lidar com carências momentâneas. Divirta-se dentro dos seus limites e tenha um fim de semana consciente.

Coisas boas para Libra

Para os librianos, a semana traz perspectivas positivas, mas também alguns desafios. Uma harmonia entre Sol, Vênus e a Lua Nova na área das amizades indica que você estará se sentindo bastante sociável e cheio de energia para curtir momentos com seus amigos. Além disso, essa energia traz uma renovação nos seus interesses, tornando esse período ainda mais animado.

Por outro lado, Mercúrio e Marte se encontram na área associada a desafios. Mas, não se preocupe, não é algo que você não possa superar com sua habilidade diplomática e jeitinho característico. No meio da semana, é importante estar atento a possíveis perrengues devido à tensão entre Lua e Saturno. Nessa situação, sua inteligência emocional entrará em jogo, e manter a mente aberta para novas ideias pode ajudar a se livrar de qualquer coisa que esteja te segurando.

Horóscopo da semana para Escorpião

Para os escorpianos, a semana começa com um foco nas reflexões. É um momento importante para parar e ouvir seus desejos e seu coração. Além disso, Mercúrio e Marte estão na área das amizades, o que significa que você pode contar com seus amigos para aconselhamento ou para desabafar. Ter essa rede de apoio pode ser valioso.

Na terça-feira (15), o encontro entre Sol, Vênus e a Lua Nova traz uma dose extra de energia para que você se envolva nas tarefas com entusiasmo. No entanto, é possível que você sinta que o reconhecimento por seus esforços demore a aparecer. Não deixe isso te frustrar. Também, caso haja críticas ao seu redor, tente focar no lado construtivo delas, sem levar para o lado pessoal.

Na sexta-feira (18), você estará mais à vontade com seus amigos, mas tenha cuidado com escolhas precipitadas, pois a influência de Netuno pode tornar as coisas um pouco confusas. No fim de semana, lembre-se de tirar um tempo para descansar e recarregar as energias. É importante cuidar de si mesmo para enfrentar as semanas seguintes com vigor.

O signo de Sagitário

Sagitário, esta é uma semana que te incentiva a se abrir para o mundo e permitir que as emoções falem mais alto. Mercúrio e Marte estão trabalhando juntos na área do trabalho, o que indica que seu desempenho acadêmico ou profissional estará em alta, com energia e habilidade para lidar com as tarefas. Além disso, você tem a presença de Vênus, Sol e Lua na área espiritual, enchendo seu coração de otimismo e positividade. Aproveite essa energia positiva para se conectar consigo mesmo e com as coisas que te inspiram.

União para Capricórnio

Capricórnio, a semana começa com a Lua iluminando tanto a área dos relacionamentos quanto a do trabalho. Isso te faz sentir ainda mais próxima da turma da escola/faculdade ou do ambiente profissional. É um momento de união e colaboração, perfeito para construir alianças e laços de confiança. Aproveite essa fase para se conectar com os outros de maneira significativa.

Entre terça e quarta-feira, o encontro de Sol, Vênus e Lua Nova no setor íntimo sinaliza um período mais introspectivo. É hora de se cuidar e se aprofundar em suas emoções. Reservar um tempo para refletir e entender melhor suas próprias necessidades emocionais, pode ser muito benéfico.

O signo de Aquário

Aquário, é hora de pisar no freio. O início da semana pede calma e ajustes na rotina para trazer mais felicidade para você. Considere fazer algumas mudanças nos seus hábitos diários e valorizar momentos de descanso, tanto mental quanto físico. Essa abordagem mais tranquila pode fazer toda a diferença nos próximos dias, contribuindo para sua qualidade de vida.

A animação chega à sua rotina com o encontro entre Sol, Vênus e a Lua Nova na área dos relacionamentos, entre terça e quarta-feira. Essa é uma ótima oportunidade para desfrutar de momentos agradáveis com as pessoas que você ama. No entanto, tenha atenção: a tensão entre Lua e Saturno, na quinta-feira, requer foco e organização. Esteja atenta para não deixar oportunidades passarem por falta de atenção.

Horóscopo da semana para Peixes

Peixes, prepare-se para uma semana em que a energia do coletivo estará em destaque. Com Mercúrio e Marte na área dos relacionamentos, você será incentivado a se expressar de forma clara e a agir de maneira assertiva, favorecendo parcerias e atividades em grupo.

No meio da semana, a presença de Sol, Vênus e Lua Nova motiva você a ajustar sua rotina e organizar suas tarefas. Embora esteja envolvido em ações coletivas, podem surgir desentendimentos. O segredo é manter a calma e adotar uma abordagem diplomática para resolver qualquer conflito.