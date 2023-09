O concurso da Caixa segue sendo um dos mais falados. Afinal, quando o edital será liberado? O que se sabe até agora?

Pois bem, antes de mais nada, é importante destacar que o novo certame já foi confirmado pela presidenta Rita Serrano, através de suas redes sociais.

O anúncio aconteceu durante live em que se tratou sobre vários temas e sobre o futuro da Caixa. Durante declarações, afirmou que serão convocados mais 800 funcionários até outubro.

Até o momento, foram convocados 17.923 aprovados no concurso de 2014, dos quais 11.672 foram admitidos.

Em junho, declarações sobre vagas foram realizados, isto é, na próxima seleção não haverá formação de cadastro reserva. Todas as oportunidades serão para provimento imediato.

Cargo concurso da Caixa

Possivelmente, o novo concurso seja para técnico bancário. O cargo é para nível médio e a remuneração inicial é R$ 3 mil. Os demais benefícios são:

participação nos lucros ou resultados;

vale-transporte;

auxílio-refeição/alimentação;

auxílio-creche;

previdência complementar;

possibilidade de ascensão profissional; e

acesso a ações de capacitação e desenvolvimento

As funções do cargo do concurso da Caixa são:



prestar atendimento ao público,

realizar negócios e comercializar produtos e serviços;

identificar clientes, verificando a autenticidade de documentos, assinaturas e impressões digitais, quando realizada capacitação específica;

efetuar atividades administrativas e operações bancárias, utilizando equipamentos e ferramentas tecnológicas;

elaborar, redigir e conferir documentos e correspondências em geral;

inserir e consultar dados em sistemas operacionais informatizados e outros aplicativos relacionados com suas atividades, assim como auxiliar em sua manutenção e aperfeiçoamento;

efetuar cálculos diversos e controles numéricos;

identificar e apontar oportunidades de melhorias nos processos em que atua; e

executar outras atividades inerentes ao conteúdo ocupacional dos cargos.

Como foi o último concurso Caixa

O último edital do concurso da Caixa aconteceu em 2014. Contudo, em 2021 teve outro edital para o preenchimento de 1.100 vagas, somente para pessoas com deficiência.

As vagas foram para os cargos de técnico bancário (para atuação em agências nas 27 unidades da Federação) e técnico bancário na área de tecnologia da informação (com lotação apenas em Brasília, no Distrito Federal).

Os candidatos foram submetidos à fase objetiva e discursiva. As disciplinas cobradas foram:

língua portuguesa;

matemática financeira;

conhecimentos bancários; e

conhecimentos específicos.

Outro concurso bancário previsto

Há uma forte ansiedade em torno da liberação do edital do concurso Bacen – Banco Central.

Sobre o quantitativo de vagas, já foi informado que serão 100 oportunidades para o cargo de Analista, com oportunidades voltadas para as áreas de Tecnologia da Informação e Economia e Finanças. Os aprovados receberão um salário inicial é de R$ 20.924,79. O edital deverá ser anunciado até 15 de janeiro de 2024. Provas do concurso Bacen e requisitos As provas deverão acontecer entre os meses de março e abril de 2024. Sobre o cargo de Analista, o aprovado vai realizar as seguintes funções: I – formulação, execução, acompanhamento e controle de planos, programas e projetos relativos a: a) gestão das reservas internacionais; b) políticas monetária, cambial e creditícia; c) emissão de moeda e papel-moeda; d) gestão de instituições financeiras sob regimes especiais; e) desenvolvimento organizacional; e f) gestão da informação e do conhecimento;

II – gestão do sistema de metas para a inflação, do sistema de pagamentos brasileiro e dos serviços do meio circulante;

III – monitoramento do passivo externo e a proposição das intervenções necessárias;

IV – supervisão do Sistema Financeiro, compreendendo:

a) organização e a disciplina do sistema;

b) fiscalização direta das instituições financeiras e das demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;

c) monitoramento indireto de instituições financeiras, de conglomerados bancários, de cooperativas de crédito, de sociedades de crédito ao micro-empreendedor, de administradoras de consórcio, de agências de fomento, de demais entidades financeiras independentes e de conglomerados financeiros que não possuam entre suas empresas bancos de qualquer espécie;

d) prevenção de ilícitos cambiais e financeiros;

e) monitoramento e análise da regularidade do funcionamento das instituições sujeitas à regulação e à fiscalização do Banco Central do Brasil.

f) proposta de instauração de processo administrativo punitivo aplicado às instituições sujeitas à regulação e à fiscalização do Banco Central do Brasil; e

g) análise de projetos, de planos de negócio e de autorizações relacionadas ao funcionamento de instituições sujeitas à fiscalização do Banco Central do Brasil e muito mais. Veja mais aqui

Vagas no banco

Se você busca por vagas no banco está no lugar certo. O novo processo seletivo anuncia 200 oportunidades para todo o Brasil.