O que você precisa saber para ver o fenômeno

Este mês será uma época rica em espetáculos astronômicos e fenômenos raros, como a Superlua, capazes de encantar os apaixonados pelo céu noturno. Tal como nas semanas anteriores, que já nos brindaram com eventos emocionantes, agosto promete ainda mais surpresas para os entusiastas da astronomia.

Desde conjunções planetárias até chuvas de meteoros, as noites de agosto convidam nosso olhar a se maravilhar com os encantos celestes acima. Portanto, prepare-se para os fenômenos raros e desfrute da beleza natural dos céus com a Superlua.

Superlua que surgirá neste mês é um fenômeno raro

Em agosto, seremos contemplados com duas Superluas iluminando o céu. A primeira ocorrerá no dia 1º, quando a Lua estará em oposição à Terra do Sol, apresentando-se totalmente iluminada para nós. A segunda, conhecida como Superlua Azul, acontecerá no dia 31, quando nosso satélite natural estará na constelação de Capricórnio.

O termo “lua azul” é utilizado para descrever a segunda Lua Cheia que ocorre em um único mês. O prefixo “super” se refere ao fato de a Lua Cheia coincidir com sua maior aproximação da Terra, também conhecida como perigeu. Nessas ocasiões, a Lua parecerá um pouco maior e mais brilhante do que o normal no céu.

Contudo, o maior espetáculo astronômico de agosto será a chuva de meteoros Perseidas, uma das mais excepcionais e famosas em sua categoria. Essa chuva de meteoros de grande porte produzirá até 60 meteoros por hora em seu auge. O fenômeno é causado pelos detritos deixados pelo cometa Swift-Tuttle, descoberto em 1862.

As Perseidas, famosas por proporcionarem um grande número de meteoros brilhantes, ocorrem anualmente entre 17 de julho e 24 de agosto. Este ano, atingirão o ápice de atividade na noite de 12 de agosto e nas primeiras horas da manhã do dia 13.

Considerando que a Lua estará em fase crescente, sua luz não afetará significativamente a visibilidade dos meteoros. Para uma melhor visualização do evento, o ideal é estar em um local escuro, afastado dos grandes centros urbanos. Os meteoros serão visíveis irradiando da constelação de Perseus, mas podem aparecer em qualquer lugar do céu.

Aplicativos de observação astronômica podem ser valiosos aliados na identificação de constelações e outros objetos celestes.



Você também pode gostar:

O clima e a observação do fenômeno

A beleza do fenômeno celeste se intensifica quando o céu está limpo e sem nuvens, e o auxílio de binóculos ou telescópios pode tornar a apreciação ainda mais espetacular. É interessante destacar que a lua cheia de agosto é tradicionalmente a lua do esturjão. Isso porque há séculos atrás, durante este mês, encontrava-se esse peixe em abundância nos Grandes Lagos.

É relevante ter em mente que as condições climáticas podem afetar a visibilidade desses eventos. Portanto, é aconselhável verificar a previsão do tempo e planejar-se adequadamente para não perder esses fenômenos extraordinários. Se o clima colaborar, agosto proporcionará uma série de observações imperdíveis, oferecendo aos espectadores uma excelente oportunidade de apreciar e registrar esses acontecimentos celestes.

Esteja preparado para se maravilhar com o espetáculo astronômico, desfrutando ao máximo dos céus deslumbrantes e das maravilhas que agosto nos reserva. Não deixe passar a chance de testemunhar e vivenciar essas experiências únicas de contemplar o universo em toda a sua glória.

Calendário da Superlua e outros eventos astronômicos em agosto

01 – Superlua Cheia;

10 – Mercúrio na máxima elongação (é a melhor visão);

12 e 13 – Pico da atividade das chuvas de meteoros Perseidas;

16 – Lua Nova;

24 – Lua no Quarto Crescente;

24 – Luz ocultando Antares;

27 – Saturno na oposição (boa visão);

30 – Conjunção entre Saturno e Lua;

31 – Superlua Cheia Azul.