O rapper Hi-Rez diz que fazer do AI Donald Trump Rap o ‘primeiro dia de folga’ não é político

Rapper Olá, Rez que criou o agora viral Donald Trump Faixa de rap AI, diz que não tinha agenda política ao fazer a música de saída da prisão do ex-prez … ele só quer colocar um sorriso no rosto das pessoas.

Hi-Rez se juntou a nós no “TMZ Live” na quinta-feira, nos conduzindo pelo processo de produção de “Donald Trump – First Day Out” – algo que ele colocou online para se divertir depois que a foto de Trump virou notícia. A música se tornou um sucesso, alcançando o segundo lugar no iTunes, com mais de 3 milhões de visualizações.