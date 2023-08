O rei Charles está disposto a reduzir 20 por cento dos empregos domésticos reais

Rei Carlos está buscando ativamente uma racionalização do pessoal de sua família real, supostamente pretendendo eliminar 20 por cento significativos dos cargos em uma reorganização substancial.

O Rei do Reino Unido tem expressado consistentemente o seu desejo de uma monarquia mais simplificada desde que ascendeu ao trono, e parece que está agora a tomar medidas concretas no sentido de criar um ambiente operacional mais eficaz.

Rei Carlos e Rainha Camila parecem acreditar que há um excedente de funcionários desempenhando funções semelhantes, de acordo com uma reportagem do The Mail on Sunday.

Assistentes para assistentes

“Há uma sensação real de que o pessoal em todos os palácios é muito pesado”, disse uma fonte ao The Mail.

“Há muitos assistentes para assistentes. O Rei e a Rainha prefeririam pagar às pessoas salários adequados, de cima a baixo, mas teriam menos pessoas.

“Por exemplo, há chefs para eles e chefs para os funcionários. Por que, eles perguntam, não pode haver um único pessoal de cozinha para todos?”

Espera-se que a redução da força de trabalho afecte um número considerável de funcionários nas principais residências reais, como o Palácio de Buckingham, Sandringham, Castelo de Windsor e Balmoral.

Os relatórios sugerem que o monarca tem estado ativamente envolvido numa missão para modernizar a monarquia desde a sua coroação em 6 de maio.

Além disso, Rainha Camila parece estar desempenhando um papel fundamental na facilitação dos esforços do marido, assumindo a responsabilidade de supervisionar as alterações nas estruturas do pessoal real.

“Sua Majestade não tolera que muitas pessoas façam os mesmos trabalhos. Governanta sênior, governanta executiva e juniores”, observou uma fonte.