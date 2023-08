O rei Charles tem um desejo para seu aniversário de 75 anos e apenas Harry e Meghan podem realizá-lo

Rei Carlos tem o desejo de finalmente abraçar seus netos, Archie e Lilibetpela primeira vez em seu aniversário em novembro.

Sua intenção foi noticiada em meio a tensões crescentes dentro do círculo interno, resultantes de conflitos entre a Família Real e Príncipe Harry juntamente com Megan Markle.

Consequentemente, seus filhos ainda não tiveram a chance de conhecer seu avô.

O poder está nas mãos de Harry e Meghan

De acordo com o Sol, A especialista em família real Angela Levin propôs que o casal residente em Montecito também poderia estar inclinado a comparecer às festividades do aniversário do rei no Reino Unido.

Ela questionou qualquer motivo para Markle não ter sido convidado. No entanto, a perspectiva de uma reconciliação entre os Sussex e a Firma permanece incerta, principalmente devido à ausência de Markle na coroação de Charles em maio.

“Charles iria querer os filhos de Harry e Meghan lá”, disse Levin. “Se Harry e Meghan querem dar uma desculpa, a decisão é deles.”

A jornada solo de Harry através do oceano atraiu atenção significativa, mas sua presença no evento de seu pai e madrasta provou ser de curta duração. Sua estada de apenas 28 horas em casa deixou sua família confusa sobre o propósito de sua visita.

Meghan é vista caminhando alegremente logo após evitar a coroação do rei Charles

Isso marcou o primeiro encontro entre Harry e seu pai desde que seu livro de memórias impactante, intitulado “Spare”, foi lançado em janeiro.

Durante a cerimônia, a disposição dos assentos de Harry causou alvoroço, pois ele foi colocado na terceira fila entre a esposa da princesa Eugenie, Jack Brooksbank, e Rainha Isabel II’prima da princesa Alexandra.