O restaurante PUMP de Lisa Vanderpump fica ao lado da TomTom para sempre

Lisa Vanderpump O icônico restaurante PUMP está estacionando ao lado do TomTom para sempre … O TMZ soube, e a decisão é um grande alívio para os fãs do hotspot.

Lisa disse ao TMZ … o Garden Bar no TomTom – um local ao lado do LVP, Tom Schwartz dar por Tom Sandovalrestaurante de — realmente não tinha uma identidade própria, apesar da sinalização na frente, então ela e seu marido, Ken Toddestão tornando-o o novo lar do PUMP.