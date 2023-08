O romance do gigante Sterling Shepard com a influenciadora Carolyn Moore é o centro das atenções no TikTok

Aenquanto a temporada de 2023 da NFL se prepara, Gigantes de Nova York‘receptor amplo Sterling Shepard e sua namorada, Carolyn Moore, continuam a abrir um caminho de forte companheirismo. em um recente TikTok post, Moore, conhecida por sua influência na indústria da beleza, revelou ao mundo um segredo encantador sobre a dinâmica de seu relacionamento.

Ela compartilhou brincando: “A bandeira bege do meu namorado é que ele não pode passar por mim sem me dar um beijo ou algum tipo de tapinha de amor”, ao lado de um vídeo que captura Shepard dando um beijo rápido nela enquanto ela arrumava o cabelo.

Outra joia do TikTok revelou a interação calorosa de Shepard com o filho mais novo de Moore, Leão, nos bastidores do MetLife Stadium antes de um emocionante jogo de pré-temporada dos Giants. Moore legendou carinhosamente o clipe, “Meus meninos”, encapsulando a conexão emocionante que se forma dentro desta família mesclada.

Este vínculo estendeu-se aos olhos do público no início deste ano, quando Shepard e Moore revelaram seu relacionamento durante uma escapadela ensolarada para Turks e Caicos. Isso marcou um novo capítulo para Shepard, ocorrendo quatro meses depois que ele foi localizado em Odel Beckham Jr.festa de aniversário de 30 anos com Shaniece Hairston a reboque.

Jogador do Giant tem duas filhas de relacionamento anterior

Notavelmente, a jornada de Shepard como pai é mostrada através de seu relacionamento com Moore, como evidenciado por suas fotos no Instagram com as filhas de Shepard de um casamento anterior com a modelo Chanel Iman. As filhas, Cali Clay e Cassie Snowaparecem com destaque na vida que Shepard cuidadosamente curou.

Iman, por outro lado, avançou em sua própria esfera. Após seu divórcio de Shepard em 2021, ela embarcou em um novo caminho ao lado do ataque defensivo dos Patriots Desse Godchaux. A sua história de amor levou-os da pitoresca Itália a uma proposta que ressoou em todo o mundo, anunciando o seu noivado no meio da beleza de Capri.

A alegria compartilhada foi agravada pela notícia de uma adição iminente à família, enquanto Iman e Godchaux compartilhavam sua gravidez com o mundo. Em meio à jornada em evolução, o casal revelou que está antecipando a chegada de uma menina. Adicionando um toque de complexidade à mistura, Godchaux já tem um filho de sete anos de um relacionamento anterior, dando à narrativa familiar mesclada suas próprias camadas únicas.