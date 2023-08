O Sol de pertinho! Em imagens divulgadas pela Nasa, Cometa aparece bem próximo do Sol

Um movimento inusitado foi captado pelas lentes potentes de um telescópio da Nasa nesta semana. De acordo com as informações oficiais, um cometa chamado 322P se aproximou do Sol, ficando seis vezes mais próximo da nossa estrela do que Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol dentro do Sistema Solar.

O movimento foi captado pela sonda SOHO. Trata-se da mesma sonda que já tinha identificado este cometa pela primeira vez no ano de 1999. O registro foi feito ainda no último dia 21 de agosto, e divulgado pela Agência Espacial dos Estados Unidos apenas nesta semana.

O 322P

Não há nada de estranho no movimento que o cometa está fazendo. Também conhecido como P/1999 R1, P/2003 R5, P/2007 R5 e P/2011 R4, este corpo celeste costuma dar uma volta completa ao redor do sol a cada quatro anos. Ele viaja a uma velocidade de 187 quilômetros por hora.

De acordo com especialistas, este tipo de cometa é conhecido como um Kreutz Sugrazer, e se caracteriza por orbitar de maneira elíptica. Em alguns momentos, ele chega a mergulhar na atmosfera solar. Até mesmo por isso, ele é mais conhecido popularmente por astrônomos como raspadores do Sol, ou Sugrazers, na versão inglesa.

Mesmo muito próximo do sol, ele não chega a derreter porque conta com uma alta densidade. Ao contrário de outros cometas mais comuns, o 322P não tem uma cauda, e possui algo em torno de 320 metros de diâmetro.

No momento em que ele dá a volta e atinge o ponto orbital mais próximo do sol, o seu brilho passa a se parecer com o de uma estrela mais fraca, destas que são vistas a olho nu pelo ser humano todas as noites em qualquer região do planeta.

Alguém conseguiu ver o cometa?



Você também pode gostar:

Não há registros de que alguém teria conseguido ver o cometa sem a ajuda de um telescópio potente como o da Nasa. Como ele estava passando na frente do Sol, a luz que chegou na Terra acabou sendo ofuscada pelo própria luz do Sol.

Além disso, apenas com o olho nu, não conseguiríamos enxergar o ponto brilhante do cometa na frente do sol por muito tempo. E nem seria aconselhável, já que a luz direta da nossa estrela poderia trazer problemas para a visão de um ser humano.

Como ver um cometa

Pequenos cometas são comuns na órbita terrestre. Na grande maioria dos casos, eles podem ser vistos a olho nu no céu noturno. Mas na maioria das vezes, o indivíduo vai precisar ter muita paciência para se deparar com um deles.

Normalmente, é mais fácil visualizar um cometa quando se está em um lugar com baixa luminosidade. Ver um corpo celeste no interior, por exemplo, tende a ser mais fácil do que nas grandes capitais do país.

Do mesmo modo, também é natural que seja mais fácil identificar estes corpos em momentos em que o céu não está nublado. A presença de nuvens pode claramente atrapalhar a visão dos indivíduos.

Recentemente, a Nasa identificou a presença de um potencial cometa interestelar que está se dirigindo em direção à Terra. A expectativa é de que o corpo cósmico esteja visível a olho nu por um breve período ao longo do mês de setembro.

“Há apenas dez dias, o cometa foi detectado por Hideo Nishimura por meio de exposições de 30 segundos usando uma câmera digital convencional. Desde então, o C/2023 P1 Nishimura tem aumentado em seu brilho e sua trajetória pelo interior do Sistema Solar foi calculada”, disse a Nasa.

“À medida que o cometa se dirige em direção ao Sol, é esperado que continue a aumentar em luminosidade, possivelmente tornando-se visível a olho nu no começo de setembro”, completou a Agência.