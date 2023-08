O sprint de Acuna para a história: estrela do Braves chega a 25 HR, 55 roubos de bola na mesma temporada

Ronald Acuá Jr. vive uma temporada histórica com o Atlanta Braves. O outfielder superstar se reafirmou como um dos melhores jogadores do Liga Principal de Beisebol em 2023 com 26 home runs e uma média de rebatidas de 0,337 até 13 de agosto – sem mencionar o recorde da carreira de 55 bases roubadas.

Quando água roubou a segunda base contra o New York Mets na noite de domingo, ele se colocou em alguma companhia de elite. O jogador de 25 anos se tornou o primeiro jogador em mais de três décadas a atingir 25 home runs e 55 roubos de bola na mesma temporada.

Velocidade mata

Bases maiores introduzidas em MLB esta temporada encorajou mais tentativas de roubo, e a velocidade nos caminhos de base tem mudado o jogo para muitas equipes. Cinco jogadores acumularam pelo menos 30 roubos de bola este ano, e água conduz todos eles.

Se ele permanecer saudável, Acua deve facilmente se tornar o primeiro jogador de um time da Liga Nacional desde 2007 a roubar pelo menos 70 bases em uma temporada – e apenas o segundo jogador da MLB desde 2009 a atingir esse número.

A primeira temporada 40-40 desde 2006?

água A mistura de golpes de contato, golpes de força e velocidade nos caminhos de base ainda poderia colocá-lo em um ar ainda mais rarefeito – como o quinto membro do “Clube 40-40.”

O Clube 40-40 é formado por jogadores que marcaram 40 home runs e roubaram 40 bases na mesma campanha. José Canseco tornou-se o primeiro membro deste clube em 1988 e mais tarde juntou-se a Barry Bonds (1996) e Alex Rodriguez (1998). Afonso Soriano foi o jogador mais recente a acertar 40 home runs e furtar 40 bags em uma temporada, conquistando o feito para o Nacional de Washington em 2006.

Mas Acua não está muito longe de entrar naquele clube. Ele quase fez isso uma vez antes, quando acertou 41 home runs e roubou 37 bases em 2019. Veremos se o bravos‘ jogador da franquia – e o shoo-in para o Liga Nacionalprêmio de MVP de – pode terminar o trabalho desta vez.