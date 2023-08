O streamer do Twitch Kai Cenat é preso após causar um tumulto em massa nas ruas de Nova York

Contração muscular flâmula Kai Cenat acordou hoje e escolheu a violência completa em grande escala depois de organizar uma grande oferta em Parque Union Square da cidade de Nova York. Ele não imaginava o caos que essa decisão causaria, que se transformou em um motim em massa nas ruas da cidade. Milhares de jovens adultos se reuniram para o sorteio e logo ficaram bastante indisciplinados. A princípio, os meios de comunicação não entenderam por que havia tantos jovens no parque. Eles começaram a se revoltar, assaltando uns aos outros e entrando em brigas muito rapidamente. Cenate é um conhecido principal colaborador de IShowSpeedque também é um dos streamers mais famosos do mundo e um grande fã de futebol.

Kai Cenat é preso durante o motim

Conforme a tensão aumentava, Cenat apareceu em seu carro e tentou iniciar sua distribuição. Não demorou muito para virar à esquerda quando os manifestantes começaram a empurrar e pular no carro de Kai Cenat. Quando conseguiram avançar, havia muitos ainda em cima do carro e caindo conforme o carro acelerava. A polícia convocou todas as unidades disponíveis para aquele local e eles realmente lutaram para controlar a situação. Assim que foram informados sobre o motivo desses tumultos, o NYPD rapidamente passou a prender Kai Cenat. Ele vai passar a noite na prisão e enfrentará uma punição severa pelo que fez. Nos vídeos divulgados online, havia policiais tentando conter a multidão, mas eles realmente lutavam para fazê-lo.

Durante toda a comoção, há a denúncia de um adolescente que deu um tiro no próprio braço após roubar a arma de outra pessoa. Cenat lutou para sair da multidão que o cercava enquanto tentava iniciar a distribuição. Ele não foi capaz de reconhecer que esta era uma situação fora de controle. Cenat havia prometido doar PS5 durante uma de suas transmissões, motivo pelo qual tantos compareceram à praça. Jovens adultos e adolescentes entraram em confronto com a polícia por um tempo e a entrega nem foi possível. Houve um momento em que a multidão era tão grande que as pessoas poderiam facilmente sufocar lá dentro. Felizmente, não há