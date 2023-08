O sucesso de Sterling Mahomes no treinamento potty é comemorado por Patrick e Brittany: ela agora é independente

BRittany Mahomes concluiu com sucesso o treinamento para usar o penico em sua casa em uma semana dedicada, e a jovem de 27 anos tem narrado sua jornada para treinar sua filha, Sterling Skye.

Em sua atualização mais recente na terça-feira, ela anunciou com orgulho seu triunfo após a primeira excursão fora de casa sem nenhum acidente.

Sterling e Bronze Mahomes são as novas estrelas da família: Brittany presenteia os fãs com um novo adorável

“Compartilhando uma foto sorridente de Libra Esterlina,” ela escreveu

“O rosto de uma garota que finalmente conseguiu sair de casa como uma garota que aprendeu a usar o penico!

“Demorou cerca de uma semana para nós, mas lembre-se que cada criança é diferente.

“Nada disso pode funcionar para o seu filho e parte pode!”

Dicas de treinamento para usar o penico de Brittany Mahomes

Brittany Mahomes também compartilhou quais foram suas dicas, a saber:

Sem calças

Não sendo enérgico, permitindo que seja mais uma decisão dela

Constantemente apenas lembrando a ela “Sterling, seu penico está ali se você precisar ir ao banheiro”

Ser severo e deixá-la saber que você está falando sério quando necessário e dizer que ela não pode ir ao penico em nenhum lugar que não seja o penico

Nunca tirar os olhos dela e manter um penico à vista dela o tempo todo

Tempo para a família para os Mahomes

No mês anterior, a mãe de dois filhos refletiu sobre o tempo de qualidade que passou em família com os filhos, incluindo o filho de oito meses Patrick ‘Bronze’ Lavon Mahomes III e Libra Esterlina.

Isso acontece quando ela e seu marido de 27 anos, Patrick Mahomesprepare-se para mais uma temporada da NFL.

“Muito ‘vou trabalhar com o papai’ neste período de entressafra e aproveitamos cada segundo!” ela notou.

“Adoro essa minha família sempre ocupada.”

No Netflix série documental ‘Quarterback’, ficou claro como Bretanha aumentou a capacidade do marido de se destacar tanto no campo quanto na jovem família.

Os dois se casaram em julho de 2022, depois de serem namorados um do outro no ensino médio.