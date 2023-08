O cenário empreendedor brasileiro está mais efervescente do que nunca, e eventos que promovem a interação entre startups e investidores desempenham um papel fundamental nesse ecossistema.

Inovação e investimento em destaque: o sucesso do Startup Summit 2023

O Startup Summit 2023, um dos principais eventos de inovação no Brasil, está sendo realizado em Florianópolis (SC) e reúne 180 negócios inovadores que estão prontos para enfrentar 89 investidores em busca de oportunidades promissoras.

Desse modo, empresas representativas de diversos setores, incluindo agricultura, saúde, educação e tecnologia da informação, estão aproveitando essa plataforma para alavancar seus produtos e serviços.

Diversidade de setores e oportunidades de investimentos

A diversidade é uma característica marcante deste ano no Startup Summit. Startups de segmentos tão variados quanto agricultura, saúde e bem-estar, educação e tecnologia da informação estão participando de rodadas de investimento.

Entre elas, destaca-se a Agricon Business, uma empresa que utiliza a tecnologia blockchain para conectar diretamente produtores rurais a compradores globais, eliminando intermediários da cadeia e garantindo a rastreabilidade dos produtos.

Eduarda Schneider, fundadora e CEO da Agricon Business, expressa a importância desse evento para o crescimento da empresa: “Participar de rodadas de negócios e encontros com investidores nos faz repensar e aprimorar nosso produto, por meio da troca de experiências e visões críticas”.

Desafios e oportunidades para empreendedores e investidores



Você também pode gostar:

Uma das maiores vantagens do Startup Summit é a oportunidade de troca entre empreendedores e investidores. No entanto, essa troca não vem sem seus desafios. Empreendedores precisam estar abertos a análises críticas de seus negócios por parte de seus pares. Por outro lado, investidores também têm a tarefa de identificar as melhores ideias e maneiras de apoiar startups.

Wlado Teixeira, representante do grupo de investidores anjos GV Angels, enfatiza a importância do investidor ter uma mentalidade empreendedora e inovadora. Ele, que já foi empresário antes de se tornar investidor, acredita que essa mentalidade é crucial para o sucesso no ambiente de startups.

Capital empreendedor e oportunidades regionais

O programa Capital Empreendedor, coordenado pelo Sebrae, desempenha um papel essencial na seleção das 180 startups presentes no evento. Dessa forma, essas startups representam o empreendedorismo inovador de várias regiões brasileiras e foram escolhidas entre 21 estados do país.

Além das oportunidades de investimento, esses empreendedores também têm a chance de expandir suas redes de contatos, o que pode ser tão valioso quanto o investimento financeiro em si. Giovanni Beviláqua, coordenador de Acesso a Crédito e Investimentos do Sebrae Nacional, ressalta a importância do networking e das parcerias que podem ser formadas durante o evento.

O sucesso do evento e seus participantes

O Startup Summit 2023 é um evento realizado pelo Sebrae em colaboração com a plataforma Sebrae Startups. Juntamente com a Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) e a Associação Empresarial de Florianópolis (ACIF).

Com mais de 200 palestrantes nacionais e internacionais, distribuídos em 21 trilhas de conteúdo em 8 palcos, além do Lounge Sebrae Delas, o evento está atraindo uma multidão de aproximadamente 40 mil pessoas.

Destaques importante e estímulo econômico

Conforme informa o Sebrae, entre os nomes de destaque estão Eric Ries, autor best-seller, e diversos outros especialistas renomados no mundo do empreendedorismo. Em resumo, o Startup Summit 2023 está provando ser um grande sucesso ao trazer inovação, networking e oportunidades de investimento para o cenário empreendedor brasileiro.

Uma importante ação para no cenário empreendedor atual

Com sua diversidade de setores representados e a troca de conhecimento entre empreendedores e investidores, o evento está impulsionando a criação e o crescimento de startups em todo o país. Certamente, esse tipo de evento é muito importante para o empreendedorismo no país. Já que estimula a inovação e reconhece o talento de diversos profissionais do país.