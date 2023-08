O surpreendente ganho de peso de Michael Jordan levanta alarmes de saúde e questões de estilo de vida

EUn uma reviravolta inesperada, lenda do basquete Michael Jordan teria ganhado aproximadamente 40 quilos no ano passado, causando preocupação entre especialistas e amigos que temem por sua saúde, conforme relatado por RadarOnline.com.

Imagens surpreendentes revelam uma transformação significativa no outrora ágil e elegante jogador, que agora ostenta uma barriga visível e braços menos tonificados, tornando-o quase irreconhecível. Uma fonte compartilhada com O National Enquirer que o ex-MVP das finais da NBA, de 60 anos, com um patrimônio líquido estimado em US$ 2 bilhões, tem se entregado às coisas boas da vida durante sua aposentadoria, após anos de jogo rigoroso na quadra.

“Viver a boa vida” levou Jordan a saborear refeições luxuosas de sete pratos com sobremesas e falta de moderação, de acordo com uma fonte. “Ele ganhou peso e tem uma barriga perceptível. Parte desse músculo se transformou em gordura porque ele não está mais fazendo treinamento extenuante. Ele ainda se exercita aqui e ali – não como antes, mas não se incomoda. Ele está feliz e se divertindo. Ele come o que quer.”

Enquanto Jordan parece satisfeito, os especialistas soam um alarme, expressando preocupação de que ele possa estar cortejando futuros problemas de saúde se não fizer ajustes. Apesar de sua impressionante estrutura de 1,80 m construída ao longo de anos de treinamento intenso, os profissionais médicos alertam que seu rápido ganho de peso, principalmente a gordura da barriga, o coloca em maior risco de diabetes.

“Se eu fosse ele, faria mudanças sérias na maneira como comia antes que fosse tarde demais!” alertou um médico.

Jordan tem lutado com sua vida pessoal

Além das preocupações com seu bem-estar físico, a vida pessoal de Jordan também ganhou as manchetes, principalmente sua desaprovação de seu filho. Marcus‘ relacionamento com Larsa Pippena ex-esposa de seu ex-companheiro de equipe Scottie Pippen. A tensão entre Jordan e Scottie Pippen é conhecida há muito tempo.

No meio de tudo isso, Marcus defendeu a reação de seu pai, atribuindo-a talvez a um excesso de tequila. Enquanto isso, Larsa expressou seu desconforto com a situação em seu podcast, Separation Anxiety, destacando o constrangimento em torno do assunto.