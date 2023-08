O técnico de Bronny James atualiza quando ele poderá jogar novamente após uma parada cardíaca

Andy Enfieldtécnico do time de basquete da Universidade da Carolina do Sul (USC), ressaltou a importância da paciência tanto para o time quanto para a torcida enquanto aguardam o retorno do Bronny James à quadra de basquete após sua parada cardíaca em julho passado.

Durante um treino com os Trojans no final de julho Bronny sofreu uma parada cardíaca.

Cerca de um mês depois, após sua hospitalização, o James A família emitiu um comunicado revelando que a causa subjacente era um defeito cardíaco congênito significativo.

BronnyO progresso da recuperação de foi confirmado por seu técnico de basquete da USC.

O potencial retorno de Bronny ao basquete

Em termos de sua carreira no basquete pela frente, Enfieldmantém esperanças de seu retorno.

No entanto, sublinhou a necessidade de paciência, destacando que estão a proceder passo a passo para garantir Bronnya saúde de está totalmente restaurada para 100 por cento.

“O bom é que ele está indo muito bem e está na aula agora. E todos nós o amamos. Acho que todos estão esperançosos de que Bronny retornará ao tribunal. Só temos que ser pacientes e seguir passo a passo”, afirmou. Enfield disse, de acordo com a ESPN.

“Nosso objetivo é apoiar Bronny de qualquer maneira que pudermos academicamente, atleticamente, e sermos pacientes com o desenvolvimento das coisas em seu retorno.”

Oferecendo um vislumbre de notícias positivas, Bronny foi recentemente observado participando da abertura da temporada de futebol da USC contra Estado de São José.

Espera-se que Bronnya recuperação continua sem problemas, sem encontrar contratempos.

Parte da declaração do hospital após a alta de Bronny dizia:

“Graças à resposta rápida e eficaz da equipe médica de atletismo da USC, Bronny James foi tratado com sucesso para uma parada cardíaca súbita. Ele chegou ao Cedars-Sinai Medical Center totalmente consciente, neurologicamente intacto e estável. Sr. foi atendido prontamente por pessoal altamente treinado e recebeu alta para casa, onde está descansando. Embora a sua investigação seja contínua, temos esperança no seu progresso contínuo e somos encorajados pela sua resposta, resiliência e pelo apoio da sua família e comunidade.”