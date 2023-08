O técnico do 49ers, Kyle Shanahan, sobre a resistência de Nick Bosa: “Nada mudou”

TA notícia do campo dos 49ers é que não há notícias sobre a resistência de Nick Bosa enquanto ele aguarda um novo negócioeu com a equipe.

O actual Jogador Defensivo do Ano da NFL ficou de fora durante todo o período de entressafra enquanto tentava negociar um novo contrato antes de entrar no último ano de seu acordo de novato.

Segundo relatos, Bosa espera se tornar o jogador não quarterback mais bem pago na liga. A homenagem atualmente recai sobre Aaron Donald dos LA Rams que ganharão um pouco mais US$ 31 milhões de dólares esta estação.

Shanahan não está surpreso com a falta de acordo

Ao falar recentemente com a mídia, o técnico Kyle Shanahan disse que embora “nada tenha mudado”, ele ainda está confiante Bosa será capaz de se integrar à equipe rapidamente, mas ele ainda gostaria de ter mais tempo para praticar com a equipe antes de seu Semana 1 estreia contra o Steelers em Pitsburgo.

“É diferente para cada jogador. Tenho tanta confiança [in] Nick como qualquer jogador com quem já estive. Você sempre quer que seja mais tempo. Eu gostaria que fossem três semanas. Eu gostaria que fossem cinco semanas. [I’m] não tenho certeza de quantas semanas serão, mas você sempre gostaria de mais”, disse o treinador.

Falando sobre como as negociações demoraram tanto, Shanahan disse “Está indo exatamente como eu esperava. Foi exatamente o que eu pensei. … Sim, tive a sensação de que seria [take this long].”

Bosa foi multado $ 40.000 dólares para cada dia de treinamento que ele perdeu e poderia enfrentar um Milhão de dolares por semana por perder o pré-temporada mas espera-se que a equipe dispensar as multas durante as negociações.

Bosa poderia perder a semana 1?

Faltando quase duas semanas para a temporada regular, existe uma ameaça real de que a resistência possa se estender para Semana 1 e os fãs começaram a ficar ansiosos com a situação.

Bosa está definido para fazer logo abaixo US$ 18 milhões de dólares em 2023.

Coordenador defensivo Steve Wilks disse que não está preocupado com Bosa ausência afirmando que “ele vai ficar bem quando chegar aqui” depois Segundas prática.

Bosaque entrou na liga em 2019 como a segunda escolha geral, liderou o NFL em 2022 com 18.5 sacos. Ele também se classificou 41 aborda e 48 golpes de quarterback.

Os 49ers encerrarão a pré-temporada neste fim de semana, quando enfrentarem os Chargers em Estádio de Levi sobre Sexta-feira.