O técnico do Tampa Bay Buccaneers, Todd Bowles, compartilha pontos positivos após a aposentadoria de Tom Brady

Tele Tampa Bay Buccaneers estão ativamente em busca de um sucessor para preencher o vazio deixado por Tom Brady.

Suas opções disponíveis, infelizmente, não apresentam uma variedade impressionante, pois eles se veem lutando em uma batalha de zagueiro que apresenta Baker Mayfield e Kyle Trask como contendores.

Com base nas informações do Tampa Bay Times, a posição inicial de zagueiro no gráfico de profundidade preliminar e não oficial da equipe está listada ambiguamente como “Mayfield OR Trask”.

Em relação aos próximos jogos da pré-temporada, o acordo foi definido – Mayfield começou o jogo de sexta-feira, enquanto Trask liderará o time nos jogos seguintes.

A competição de zagueiro em andamento não inspirou muito entusiasmo, e o sentimento predominante é que os Buccaneers podem não conseguir garantir uma vaga no playoff, marcando um afastamento de suas aparições consistentes desde a temporada de 2019.

Esta última temporada antes Brady’s a transição da Nova Inglaterra trouxe uma mudança dramática na dinâmica da equipe.

Bowles olhando para os aspectos positivos

No entanto, em meio à perspectiva sombria de perder uma figura lendária como Bradyum vislumbre de positividade surge da perspectiva do treinador principal Todd Bowles.

Em uma aparição recente na NFL Network, Bowles expressou sua observação de que parece haver uma sensação ligeiramente menor de pressão e peso em sua equipe agora que Brady se aposentou do jogo ativo.

“Isso permite que alguns caras se libertem, especialmente os mais jovens, que provavelmente só queriam correr atrás dos mais velhos e não bagunçar, em vez de apenas jogar o jogo que sabem jogar”, disse. Bowles observado.

“Eles estão dizendo as coisas certas. Eles sabem que nossas expectativas são as mesmas, mas é um pouco diferente porque não é tanto alarde.

“Então, você se concentra mais no interior do prédio e nunca olha para o lado de fora do prédio. Antes, você podia olhar para o lado de fora e estar em todos os canais.

“Agora, você está olhando para fora e não está em nenhum canal. Portanto, ajuda de um ponto de vista unido dentro do prédio – que eles fiquem mais próximos.”