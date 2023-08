O treinador de Paige Spiranac elogia seu swing: ela é uma atleta incrível

Paige Spiranac recebeu bons elogios do instrutor de golfe Jonathan Yarwood como ele disse, ela é tão boa quanto qualquer profissional.

Spiranac carregou imagens dela trabalhando em seu swing nas redes sociais, marcando Yarwood em uma de suas postagens.

Yarwood recorreu ao X, antigo Twitter, para descrevê-la como “uma atleta incrível”, que “pode mudar tão bem quanto qualquer profissional”.

Yarwood postou capturas de tela de seu swing, para ajudar os observadores a perceber a mudança na forma, que incluiu a estabilização da perna traseira para garantir que ela mantivesse uma melhor postura e movimento da parte superior do corpo antes de anexar um link do YouTube para Spiranac descrevendo como Yarwood a ajudou.

A carreira de Spiranac até agora

SpiranacA carreira júnior de Izabel começou de forma brilhante, tornando-se uma das 20 melhores golfistas juniores do mundo e uma All-American do primeiro time, o que lhe rendeu uma bolsa de estudos na Universidade do Arizona.

Na faculdade, ela representou o Arizona em três eventos em sua temporada de golfe, o Windy City Intercollegiate, o Pac-12/SEX Challenge e o Wildcat Invitational, antes de mudar para San Diego State.

Na Califórnia, ela terminou em quinto lugar no Cal Classic, em sexto no Mountain West Championship antes de vencer o Mountain West em seu último ano.

Como profissional, Spiranac estreou no Cactus Tour no Arizona, derrotando o então amador mais bem classificado do mundo antes de terminar em nono no Stallion Mountain e aparecer no Scottish Open na Europa.

Spiranac teve brevemente uma passagem malsucedida na Ladies Professional Golfer Association em 2016.

Um personagem polêmico

Spiranac foi acusada de sexualizar o golfe em sua carreira de modelo e em suas escolhas de roupas, embora a intenção da jovem de 30 anos fosse promover o combate ao cyberbullying e ajudar as mulheres a aprenderem a se sentirem confortáveis ​​​​em sua própria pele.

Spiranac discordou publicamente do LPGA quando eles tentaram restringir a liberdade de vestuário para mulheres competidoras em 2017, como decotes restritivos e saias curtas.

Spiranacvia ‘Fortune’ respondeu sugerindo que a LPGA tem problemas maiores do que a escolha do vestido das mulheres.

Em junho de 2022, Spiranac foi eleita a ‘Mulher Mais Sexy do Mundo’ por ‘Maxim’ em sua lista Hot 100 de 2022, ela se tornou a primeira atleta a ganhar o prêmio.