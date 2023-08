O Ubisoft Server está fora do ar hoje? Consertar Ubisoft Down ou não está funcionando 2023

A Ubisoft é uma editora multinacional de videogames que cria títulos para PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Alguns de seus jogos populares são Assassin’s Creed, Just Dance, For Honor, Steep, Far Cry, etc.

Mas às vezes seu site mostra erros que fazem os usuários se perguntarem se “O servidor da Ubisoft está fora do ar hoje?” e outras questões relevantes. Se você está enfrentando problemas para acessar o site da Ubisoft e está curioso para saber se ele está fora do ar, esta postagem é para você.

Aqui, vou compartilhar o status atual do servidor Ubisoft e também compartilhe o processo para obter atualizações sobre ele no futuro.

O Ubisoft Server está fora do ar hoje?

Todo o trabalho da Ubisoft depende da tecnologia, então por motivos óbvios, ela pode ficar fora do ar por algum tempo e apresentar diversos tipos de erros que incomodam os usuários dos videogames.

No momento em que escrevo este post, os servidores da Ubisoft estão funcionando sem problemas, sem apresentar nenhum erro.

Mas você também deve saber que algumas falhas temporárias, lançamentos significativos e manutenção programada de seus servidores podem derrubá-lo por um tempo.

Sendo uma marca global, seus servidores estão localizados em diferentes lugares do mundo. Então, outra coisa notável e essencial é que ele pode estar ativo e operacional em alguns locais e desativado em outros.

No entanto, se você quiser saber o status do servidor da Ubisoft no futuro, siga a Ubisoft em seu Twitter e outras plataformas de mídia social, pois eles atualizam tudo sobre os jogos.

Algumas outras plataformas de terceiros, como o Downdetetor, exibem o status do servidor da Ubisoft em tempo real para que você também possa consultá-lo para saber o status da Ubisoft.

O que fazer se o site da Ubisoft não estiver acessível?

Se os servidores da Ubisoft estiverem funcionando, mas você ainda estiver enfrentando problemas para acessar o site, há problemas sérios de sua parte.

Mas não se preocupe. Eu compartilhei três correções abaixo que você pode tentar eliminar o problema e acessar o site como antes.

1. Atualize fortemente a página da Web

A atualização forçada é uma boa prática, pois ajuda a limpar o cache mais recente do seu navegador para uma página específica. Portanto, se você não conseguir acessar o site da Ubisoft, uma atualização completa pode ajudá-lo a corrigir o problema rapidamente.

O processo de atualização completa varia de acordo com o navegador e o sistema operacional que você usa. Para ajudá-lo com isso, compartilhei um guia passo a passo para todos. E você pode verificar de acordo com suas necessidades.

Cromo (Windows): Você pode pressionar e segurar o botão Ctrl e clicar simultaneamente em Recarregar para atualizar a página e, alternativamente, pressionar o botão Ctrl + F5 juntos para fazê-lo.

Chrome (Mac): Segure o botão shift e clique recarregar ou pressione o comando shift e R juntos para fazer isso.

Firefox (Windows): Pressione e segure as teclas Ctrl, Shift e R ou Ctrl e F5 juntas.

Firefox (Mac): Você precisa segurar o Comando , Mudança e R teclas ou pressione a tecla Shift e clique em Recarregar.

Safári : Pressione e segure o Opção , Comando e E junto.

2. Desativar extensão

Se você instalou extensões como o Adblocker em seu navegador, isso pode impedir que os sites funcionem corretamente. Portanto, desabilitar essas extensões e tentar acessar a Ubisoft será melhor.

No Chrome:

Primeiro, abra o navegador Chrome e clique nos três pontos no canto superior direito.

Depois disso, selecione Extensões e então Gerenciar extensões .

Na próxima página, ele mostrará todas as extensões instaladas em seu navegador.

Localize a extensão que deseja desinstalar e clique no botão Remover botão.

Clique no Remover botão novamente para confirmar a remoção da extensão.

No Firefox:

No navegador Firefox, clique no botão Extensão ícone no canto superior direito.

Debaixo de Extensões guia, você verá todos os nomes de extensão instalados em seu navegador.

Clique nos três pontos ao lado da extensão e depois Remover.

Por fim, uma mensagem pop-up aparecerá em sua tela onde você deve confirmar sua solicitação clicando no botão Remover botão novamente.

No Safari:

Primeiro, abra o navegador Safari e navegue até Preferências .

Então, você precisa clicar no botão Sites guia para ver todos os plug-ins adicionados ao navegador.

Depois disso, selecione a extensão Adblocker na barra lateral esquerda.

Você verá várias opções para personalizar o plug-in, mas pode remover a marca de seleção para desativá-lo.

3. Desative a VPN

Ubisoft não está disponível em todo o mundo, e se você estiver usando VPN para usá-lo em um país onde seus serviços não estão operacionais, você certamente enfrentará problemas.

Outra desvantagem de usar uma VPN é que ela fornece uma velocidade de internet mais lenta do que a normal. Portanto, desativá-lo e tentar usar o Ubisoft novamente pode ajudá-lo.

Conclusão

Portanto, a partir de agora, os servidores da Ubisoft estão funcionando sem problemas. Mas para saber sobre o status do servidor da Ubisoft no futuro, siga seu Twitter. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixe-me saber nos comentários abaixo.

