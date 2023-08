O vídeo da prisão de Cardinals WR Marquise ‘Hollywood’ Brown foi divulgado: “Desculpe, eu estava a caminho do treino de futebol”

Marquesa “Hollywood” Brown recebeu uma recepção abaixo do ideal para Arizona depois de ser negociado com os Cardinals no ano passado. Em agosto, o wide receiver foi preso por excesso de velocidade. Alegadamente, Brown estava indo 126 MPH em uma zona de 65 MPH.

Na filmagem da câmera do corpo obtida por TMZ, o cardeais O wide receiver disse ao oficial do Departamento de Segurança Pública do Arizona durante sua prisão em 2022 que estava a caminho do treino de futebol enquanto era algemado na beira da estrada.

— Por que diabos você estava indo tão rápido? perguntou o oficial.

‘Desculpe, eu estava indo para o treino de futebol, senhor,’ disse Brown, que estava entrando em sua primeira temporada no Arizona depois de ser negociado de Baltimore antes da temporada de 2022.

“Você sabe melhor do que ir tão rápido”, disse o oficial, ao qual Brown respondeu: “Sim, senhor. Sou novo aqui, senhor.”

Brown voltou a treinar

Marquise Brown voltou a treinar depois de ter sentido alguma dor.

Marrom foi limitado na segunda-feira e participou da parte inicial do treino de terça-feira, após o qual o técnico Jonathan Gannon disse a Bo Brack, do GoPHNX.com, que o wide receiver estava lidando com “cortes e contusões”.

Enquanto Drake observou que a sessão de quarta-feira foi de baixa intensidade, ainda é um sinal encorajador para Marrom para entrar em mais algum trabalho. Quaisquer repetições que Brown não conseguir lidar serão filtradas para Rondale Moore, Greg Dortch, Michael Wilson e Zach Pascal, entre outros.