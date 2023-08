O vídeo de Deandre Ayton com a estrela pornô Katt Leyva lembrou Zion Williamson

Deandre Ayton e a estrela pornô Katt Leya foram vistos recentemente em uma das histórias do Instagram da estrela de cinema adulto, onde o Centro do Phoenix Sun estava penteando o cabelo. Os fãs reagiram imediatamente, pois muitos acreditaram que ele estava imitando Zion Williamson.

Vídeo de Deandre Ayton com Katt Leya

Assim que a história foi postada, o vídeo foi compartilhado em toda a internet e Ayton recebeu críticas de todas as redes sociais, houve quem pegasse leve com ele, dizendo que quando ele estava acariciando os cabelos dela, ele estava ‘apaixonado’ apesar de ter uma companheira e um filho, houve quem o jogou debaixo do ônibus, ditado “Deandre Ayton escolheu Katt Leya em vez de seu BM. doenças mentaisé”

Sião Williamson foi outro jogador do NBA que ganhou as manchetes quando um vídeo foi postado online onde ele estava traindo sua parceira grávida com uma estrela de cinema adulto. Isto foi revelado quando o O jogador do NOLA Pelicans fez uma grande festa de revelação de gênero e isso não agradou à estrela pornô, ela então resolvi fazer uma série de threads no X expondo o player e até afirmando que ela também estava com a menstruação atrasada.

Grandes esperanças para Deandre Ayton

Enquanto isso acontece, a ex-estrela do Phoenix Suns Carlos Barkley tem esperanças para a próxima temporada de Deandre Ayton, de acordo com a Sportskeeda, ele disse “Ainda vai, para mim, resumir-se à peça do Ayton, porque, para mim, ele é a peça mais importante. O que quero dizer com isso é que ele terá que fazer todo o trabalho sujo. Mas você terá que conseguir um pouco de defesa e rebote, e tudo isso dependerá de Ayton, porque ele é o único cara que terá tamanho. “