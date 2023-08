O vôlei de Nebraska faz história com o recorde de 92.003 torcedores e lidera todos os eventos esportivos femininos

Dia do Voleibol em Nebraska culminou numa espantosa demonstração de apoio Estádio Memorial testemunhado 92.003 fãs se reúnem para assistir ao Descascadores face Omaha em uma partida de vôlei ao ar livre.

Esta participação notável estabeleceu um novo recorde mundial para que a maior multidão testemunhe um evento esportivo feminino.

Um recorde mundial surpreendente

O entusiasmo por voleibol em Nebrasca atingiu níveis sem precedentes neste dia histórico.

Enquanto o sol se põe Estádio Memorialtorcedores vermelhos e brancos criaram uma atmosfera eletrizante, quebrando diversos recordes e consolidando o amor do estado pelo esporte.

O Descascadores quebrou o recorde mundial anterior de público esportivo feminino, que era de 91.648 torcedores durante um Liga dos Campeões partida de futebol entre Barcelona e Wolfsburgo em Abril de 2022.

Mas os registros não pararam por aí.

O anterior recorde americano para um evento esportivo feminino foi 90.185definido durante o Final da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 1999 entre Equipe EUA e China no Tigela Rosa.

Além disso, o Descascadores estabeleceram novos recordes da NCAA, superando seus próprios recordes de público em uma partida de vôlei da NCAA.

O recorde anterior de 18.755 foi definido durante o Final da NCAA de 2021 contra Wisconsinenquanto o Voleibol da NCAA recorde de público na temporada regular de 16.833 foi definido em 2022 quando Wisconsin hospedado Flórida.

Dia do Voleibol em Nebraska

A noite começou com uma partida amistosa entre o interior do estado Divisão II equipes Nebraska-Kearney e Estado de Waynepreparando o cenário para o evento principal.

O Descascadores então ganhou destaque, garantindo um vitória em três sets sobre Omaha em um jogo da temporada regular. A comemoração continuou com a apresentação do artista country Scotty McCreery.

O Memorial Stadium, conhecido como a casa do futebol de Nebraska, foi transformado em um arena de vôlei fou a noite. Embora sua capacidade oficial para o futebol seja de cerca de 85 mil pessoas, a inclusão de assentos e espaço em pé em campo permitiu estabelecer o recorde.

Esta participação extraordinária reflecte o profundo impacto da voleibol em Nebrascaonde o esporte ultrapassou o basquete como o principal esporte coletivo feminino do ensino médio.

Estima-se que aproximadamente 7.000 meninas participar em voleibol do ensino médio em todo o estado.

O diretor atlético de Nebraska, Trev Alberts, enfatizou o investimento do estado no atletismo feminino, levando ao sucesso do esporte e ao apoio dos fãs.

“Nebraska investiu significativamente no atletismo feminino, e você está vendo o resultado disso ao ver o sucesso do programa de vôlei e da torcida que o cerca”, Alberto disse.