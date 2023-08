O WhatsApp está fora do ar no Reino Unido hoje? Verifique o status atual e as interrupções

O WhatsApp está fora do ar no Reino Unido hoje? O WhatsApp é uma das maiores plataformas de mídia social onde você pode se conectar facilmente com amigos, familiares e colegas. Você pode usar o WhatsApp para conversar com pessoas que conhece, fazer chamadas de vídeo, fazer chamadas de voz, enviar fotos, vídeos, gravações de voz e outros enfeites.

No entanto, com uma grande base de usuários, é comum enfrentar problemas de servidor. As interrupções e o tempo de inatividade do servidor geralmente podem resultar na incapacidade de enviar ou receber mensagens; isso priva você da funcionalidade básica do WhatsApp.

Se você está enfrentando problemas com o WhatsApp, isso pode significar que o WhatsApp está inoperante. Mas como faço para verificar isso? Este artigo ajudará você a verificar o problema atual e as interrupções no WhatsApp e corrigir problemas com ele.

O WhatsApp está fora do ar no Reino Unido hoje?

O WhatsApp depende totalmente da tecnologia, então é esperado que fique fora do ar por algum tempo. Nesse caso, os usuários enfrentam vários problemas, como mensagens, fotos e vídeos que não são entregues ou não conseguem se conectar a outros usuários por meio de chamadas. O problema do servidor ocorre principalmente devido a sobrecarga ou falhas técnicas ou está em manutenção e pode ser corrigido por conta própria em algum momento.

Mas, por enquanto, os servidores do WhatsApp estão funcionando perfeitamente sem problemas, e todos os recursos geralmente funcionam. Você pode verificar o status do servidor WhatsApp através da página Downdetector. Isso mostrará os problemas atuais, bem como os problemas relatados nas últimas 24 horas.

Você também deve saber que seus servidores estão localizados em diferentes partes do mundo. Então, às vezes funciona perfeitamente em algumas áreas e diminui em outras específicas. Mas, se você está se perguntando sobre o status do servidor do WhatsApp no ​​Reino Unido, está tudo bem e funcionando sem problemas.

O que fazer se o WhatsApp estiver fora do ar? Veja como corrigir

Se os servidores estiverem inativos, não há nada que não possa ser feito da sua parte. Você terá que esperar até que o WhatsApp resolva o problema.

Se você verificou o servidor do WhatsApp e não há problemas com ele, provavelmente pode ser algum bug ou problema com a sua internet que está causando esse problema. Aqui está o que pode ser feito para resolvê-lo-

1. Verifique sua conectividade com a Internet

Como mencionado anteriormente, o principal culpado por todos os tipos de problemas do WhatsApp é sua conexão com a Internet; você deve garantir que tudo funcione bem do seu lado. Para saber isso, você pode visitar Fast.com, SpeedTest ou qualquer outra ferramenta de verificação de velocidade da Internet.

Se você encontrar algo errado com isso, será melhor reiniciar o roteador, desconectar o WiFi do telefone e reconectar. Você pode entrar em contato com seu provedor de serviços de Internet para obter uma melhor cobertura ou atualizar seu plano.

2. Reinicie seu dispositivo

Uma reinicialização simples sempre ajuda a eliminar pequenos bugs e falhas do seu dispositivo, portanto, uma reinicialização pode ser útil se você estiver enfrentando problemas.

Para Android:

Pressione e segure o P flor botão para abrir o menu de energia.

Toque em Reiniciar e confirme a reinicialização do seu dispositivo.

Para iPhone:

Pressione e segure o botão de volume juntamente com o Botão de energia .

Em seguida, você deve arrastar o controle deslizante da esquerda para a direita e aguardar cerca de 30 segundos para desligá-lo.

Depois disso, pressione e segure o botão lateral no lado direito do seu iPhone até ver um logotipo da Apple na tela para ligá-lo.

Para Windows:

Clique no Começar botão no canto inferior esquerdo da tela.

Em seguida, clique no ícone de energia.

Agora clique em Reiniciar para reiniciar o seu PC.

Para Mac:

Clique no logotipo da Apple no canto superior esquerdo da tela.

Depois, basta selecionar Reiniciar .

Se alguma das soluções mencionadas acima não funcionar para você, será uma boa ideia entrar em contato com o suporte do WhatsApp e compartilhar sua preocupação com a equipe de suporte.

Você pode seguir estas etapas para contatá-los dentro do aplicativo:

Primeiro, abra o WhatsApp e clique nos três pontos no canto superior direito.

Em seguida, selecione Configurações dentre as opções disponíveis.

Depois, clique em Ajuda .

Em seguida, selecione o Contate-nos opção.

Na próxima tela, digite sua preocupação e clique no botão Próximo botão para informá-los sobre o seu problema.

Você também pode acessar a página de suporte ao cliente do WhatsApp. Você precisa navegar no site por meio de um navegador da Web, compartilhar os detalhes conforme solicitado e inserir sua preocupação na caixa fornecida. O WhatsApp irá analisar o problema e com certeza retornará com a solução.

Conclusão

Portanto, o WhatsApp está funcionando sem problemas no Reino Unido hoje sem apresentar nenhum problema. Independentemente disso, você pode tentar as correções acima se tiver problemas para acessá-lo. Esperançosamente, este artigo foi útil para você. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixe-a nos comentários abaixo.

