O wide receiver dos Jets, Corey Davis, anuncia que está se afastando do futebol

Nwide receiver ew York Jets Corey Davis anunciou quarta-feira que está se afastando do futebol.

Davis, de 28 anos, estava entrando em sua terceira temporada com os Jets depois de iniciar sua carreira na NFL com o Tennessee Titans como a 5ª escolha geral no draft de 2017.

“Tenho procurado em meu coração o que fazer”, escreveu Davis em seu anúncio em sua página do Instagram. “E sinto que me afastar do jogo é o melhor caminho para mim neste momento.”

Davis não usou a palavra “aposentadoria” em sua declaração, mas disse que espera passar mais tempo com sua família.

Davis havia perdido a última semana de treinos do campo de treinamento porque o wide receiver estava “tratando de um assunto pessoal,“, disse o técnico Robert Saleh na terça-feira. Mas Saleh acrescentou que espera que Davis volte ao time “em breve”.

O momento da decisão de Davis é surpreendente porque ele foi projetado para fazer parte de um corpo receptor de Aaron Rodgers isso inclui Garrett Wilson, Allen Lazard, Mecole Hardman e Randall Cobb.