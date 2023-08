Odell Beckham Jr. elogiou Sean McVay e só tem palavras de agradecimento ao treinador

CO receptor do ide, Odell Beckham Jr., agradeceu ao técnico do Los Angeles Rams, Sean Mcvay, por tudo que fez por ele durante seu tempo com o time da Califórnia e pela oportunidade de ganhar um Super Bowl.

“Treinador Mcvay, você mudou minha vida para sempre, cara”, twittou o três vezes wide receiver do Pro Bowl no sábado. “Grato por ter tido essa experiência com você, sozinho mudou minha vida. Amo e sinto falta dos meninos de lá, mal posso esperar para gritar com você e treinar Rah {coordenador defensivo Raheem Morris} este ano.”

Beckham teve uma curta passagem por Los Angeles, mas foi muito produtivo, uma lesão o afastou de campo e foi muito difícil encontrar um time que o quisesse até que surgiu o Baltimore Ravens.

Odell Beckham Jr. admite que considerou a aposentadoria antes do acordo com os Ravens

O Baltimore Ravens tem uma nova arma em Odell Beckham Jr. para a temporada de 2023. Depois de algum tempo disponível no mercado, o recebedor acertou com a franquia do Baltimore e chega para ser o alvo mais seguro do quarterback Lamar Jackson.

“Passei por muitas coisas difíceis nos últimos anos e pensei que minha jornada havia chegado ao fim. Não queria ter que começar de novo e terminar da mesma maneira”, disse Beckham a Dan Pompei, do The Atlético na segunda-feira.

“Para ser honesto, tive que ser resiliente. Havia outros lugares que eu gostaria de ir. Nunca fui necessariamente um torcedor do Ravens porque essa franquia sempre venceu os times pelos quais joguei”, disse o recebedor.