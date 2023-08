Offset desiste do processo de controle de qualidade quase um ano após o arquivamento

Desvio e sua briga legal com a Quality Control Music – a gravadora por trás de sua carreira como membro do Migos — terminou… com placas apontando para um assentamento.

De acordo com os documentos, obtidos pelo TMZ Hip Hop, a Offset entrou com um pedido de arquivamento do processo contra a QC com preconceito na terça-feira, encerrando uma longa batalha legal na qual a Offset alegou que a gravadora era tentando controlar os direitos à sua música solo e não honrando um acordo que fizeram.