OJ Simpson critica sentença de prisão de Henry Ruggs nas redes sociais

JO Simpson recentemente expressou sua incapacidade de entender as diferenças de sentença para dois casos mantidos no mesmo tribunal, abordando sua própria condenação anterior e a do ex-jogador de futebol dos Raiders, Henrique Ruggs.

OJ Simpson critica sentença de Henry Ruggs IIITW@TheRealOJ32

Henrique Ruggs, uma vez uma estrela promissora para o invasores, foi condenado na quarta-feira a uma pena de 3 a 10 anos após um trágico incidente em que dirigiu a velocidades superiores a 155 MPH sob a influência. O acidente tirou a vida de Tina Tintor, de 23 anos, e de seu cachorro. Ruggs, que se levantou para se desculpar no tribunal, pode ser libertado aos 27 anos se conseguir liberdade condicional na primeira oportunidade.

Falando às redes sociais, Simpson, postou um vídeo no Twitter expressando sua incapacidade de entender a sentença que Ruggs recebeu em relação à sua própria. “Dirigir em alta velocidade, tirar vidas inocentes e receber apenas 3 a 10 anos?”

A comparação Simpson está se referindo é a sua própria condenação em 2008. Ele foi condenado a uma pena de 9 a 33 anos por um incidente de assalto à mão armada em Las Vegas, onde ninguém ficou ferido. O incidente envolveu Simpson tentando recuperar objetos pessoais que ele afirma terem sido roubados dele. Apesar das circunstâncias, ele não conseguia entender como esse incidente poderia levá-lo a uma sentença tão prolongada, especialmente quando comparado ao caso de Ruggs.

Há uma crença amplamente aceita de que a pesada sentença de Simpson foi um subproduto das emoções não resolvidas em torno de sua controversa absolvição nos assassinatos de Nicole Brown Simpson e Ron Goldman na década de 1990. Simpson cumpriu nove anos antes de receber liberdade condicional em 2017.

Iludindo a diferença dos dois casos, Simpson notou as semelhanças: “Ambos os casos ocorreram no mesmo tribunal, na mesma cidade, até no mesmo estado. No entanto, os resultados parecem muito diferentes.”

Seus pensamentos finais ressoaram com muitos: “Há algo sobre isso que simplesmente não parece certo. Estou apenas divulgando.”