OJ Simpson explode Henry Ruggs’ 3-10 anos. Sentença de prisão, ‘Matemática não faz sentido’

JO Simpson não entende como Henry Ruggs dirigiu a mais de 155 MPH, embriagado, matando uma jovem de 23 anos e seu cachorro, mas poderia ser solto em alguns anos … enquanto ele recebeu uma sentença de 9 a 33 anos no mesmo tribunal por um assalto à mão armada onde ninguém que galgo.

Simpson, de 76 anos, compartilhou seus pensamentos sobre X … conversando com seus quase 900 mil seguidores apenas algumas horas depois da ex-estrela dos Raiders de 24 anos tem 3 a 10 anos na morte de Tina Tintor .

“Eu sei que fui para a faculdade com uma bolsa de futebol, mas de alguma forma essa matemática não está fazendo sentido para mim. Você está dirigindo um carro a cerca de 160 milhas por hora em uma rua pública e acaba matando uma garota e seu cachorro e você recebe três a dez anos?”, perguntou OJ.

Claro, em 2008 OJ foi condenado a 33 anos em conexão com um assalto à mão armada em Las Vegas, com possibilidade de liberdade condicional após 9 anos.

Embora Simpson tenha sido atingido com a sentença porque entrou em um quarto de hotel Palace Station com uma arma em 2007, procurando recuperar memorabilia … muitos acreditam que Juice jogou o livro contra ele como uma forma de puni-lo pelas mortes de Nicole Brown Simpson dar Ron Goldman mais de uma década depois de ter sido absolvido de seus assassinatos.

OH MEU DEUS acabou em liberdade condicional depois de 9 anos em 2017 … e agora é um homem livre.

Se Ruggs – que se levantou e se desculpou no tribunal – for solto no ano em que ele pode pedir liberdade condicional, como Simpson, ele sairá quando tiver apenas 27 anos.