Oleksandr Usyk vs. Destaques completos do vídeo da luta de Daniel Dubois

Assista aos destaques completos do vídeo da luta de Oleksandr Usyk x Daniel Dubois do confronto do evento principal no sábado, cortesia de vários meios de comunicação.

Usyk x Dubious aconteceu em 26 de agosto na Tarczyński Arena Wrocław em Wroclaw, Polônia. O campeão de boxe peso pesado WBA, IBF, WBO e IBO, Oleksandr Usyk (21-0, 14 KOs) enfrentou Daniel Dubois (19-2, 18 KOs) no evento principal da noite, que foi ao ar ao vivo na ESPN +.

Veja todos os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Usyk vs. Dubious, confira o passo a passo de Shaun Al-Shatti do MMA Fighting.

Rodada 1: Aqui vamos nós. Estamos a poucos minutos das caminhadas circulares. A produção começa com uma mensagem em vídeo do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Daniel Dubois caminha primeiro até o ringue, vestido de roxo, com Bob Marley tocando nos alto-falantes. E aí vem o campeão invicto, o orgulho guerreiro da Ucrânia, Olkesandr Usyk, que promete que a sua vitória será para os heróis da sua terra natal, enquanto os seus compatriotas continuam a rechaçar o ataque de Vladimir Putin. Tudo bem, é hora do hino – primeiro o Reino Unido, depois a Ucrânia. A lenda Michael Buffer analisa as apresentações dos lutadores e nos faz seguir em frente. Vamos fazer isso. Eles os retocam e partimos. Usyk sai dando seu jab. Comece devagar aqui. Dubois finalmente deixa escapar alguma coisa, faltando no corpo. Usyk continua avançando com golpes ocasionais. Usyk desfere uma combinação de três socos que erra e depois vai para o corpo com a esquerda. MMA Fighting marca o round 10-9 Usyk.

2 ª rodada: Usyk volta ao trabalho já ditando o ritmo dessa luta com aquele jab. A mão esquerda reta se conecta para Usyk. Bela dobradinha do campeão. Ele cambaleia Dubois por um momento com um direto para a esquerda. Usyk está ocupado agora, constantemente se movendo, circulando e disparando socos. O grande contra-ataque de Dubois por pouco erra o alvo. MMA Fighting marca o round 10-9 Usyk. (20-18 Usyk.)

Rodada 3: Dubois sai atirando, mas Usyk bloqueia uma dobradinha. O campeão come a mão direita e depois responde com uma dobradinha. Dubois é avisado para mantê-lo acima da linha da cintura após um golpe quase baixo. A multidão polonesa cresce atrás de Usyk, que sonda repetidamente com seu golpe. Dubois responde com outro belo tiro no corpo. Essa é a melhor rodada do desafiante até agora. MMA Fighting marca o round 10-9 Dubois. (29-28 Usyk.)

Rodada 4: Golpe doentio imediatamente de Usyk. Eles vão começar a somar. O movimento de Usyk está dando ataques a Dubois agora. E no momento em que escrevo isso, Dubois acerta com uma mão direita habilidosa. Usyk dá seu jab e aparentemente limpa o pé de trás no ringue – está chovendo loucamente na Polônia e parte dessa umidade pode estar afetando o ringue. Usyk se agita, mas não acerta nada substancial, exceto seu soco. MMA Fighting marca o round 10-9 Usyk. (39-37 Usyk.)

Rodada 5: Você pode ouvir o rangido dos sapatos de ambos os lutadores. Está realmente molhado lá na Polônia. Uau, um tiro massivo derruba Usyk! Foi um golpe baixo ou um tiro no corpo – difícil de ver até agora. O árbitro considera um golpe baixo. Isso foi desagradável. Usyk está com muita dor. Ele ainda está na tela tentando resolver isso. O replay faz com que pareça certo na linha da cintura, mas ainda é difícil ter certeza. Usyk diz que está pronto, mas o árbitro insiste que o campeão não tenha pressa. Isso é muito estranho. O árbitro força Usyk a esperar mais um minuto. Dubois recebe um aviso severo e finalmente voltamos. Dubois volta a trabalhar com a mão direita no corpo. A equipe de comentários parece acreditar que o knockdown deveria ter sido um golpe legal, mas, novamente, é muito difícil ter certeza. Dubois dá outro soco forte no corpo. Usyk responde com a mão direita. Usyk avança e acerta Dubois com uma esquerda forte. Os negócios estão melhorando aqui. Mais uma esquerda de Usyk pousa no sino, e os dois homens dão outro tiro extra após o sino. MMA Fighting marca o round 10-9 Dubois. (48-47 Usyk.)

Rodada 6: Gritos massivos de “EUA! Sim! tocando por toda esta arena quando começamos a sexta rodada. Usyk pressiona Dubois para um canto e dispara algumas combinações. De volta ao corpo novamente para Dubois – e essa foi legal. O desafiante pode ter descoberto alguma coisa aqui, ele só precisa ser mais ativo. Usyk acerta Dubois com alguns socos curtos no bolso. MMA Fighting marca o round 10-9 Usyk. (58-56 Usyk.)

Rodada 7: Já passou da metade do caminho e o barulho do anel molhado está ficando ainda mais alto. Está começando a parecer uma quadra de basquete aqui. Usyk acerta seu golpe, mas Dubois o pressiona para o canto e dispara mais alguns golpes no corpo. Usyk escapa para o centro e então dobra com a mão esquerda. Aquilo foi legal. Direto para a esquerda apoia Dubois, que então come outro para a esquerda. Usyk se agita com uma grande combinação! E outro! Ele está determinado a se apresentar agora. Dubois evita os golpes mais fortes, mas comeu algumas bombas ali. MMA Fighting marca o round 10-9 Usyk. (68-65 Usyk.)

Rodada 8: Isso foi facilmente A melhor rodada de Usyk, vamos ver se ele consegue capitalizar. Os campeões atacam com força a mão direita como se não fosse nada e atira de volta. A combinação de quatro socos acerta Usyk, que então dobra seu jab. Dubois volta ao corpo com a mão direita. Usyk desfere seu jab e então vai por cima com um gancho de esquerda. Dubois atira de volta com uma direita rígida. Usyk pressiona para frente, dando socos em grupos. Usyk avança com 10 segundos restantes e derruba Dubois com uma rajada furiosa de socos! Isso foi escorregadio como o inferno. Dubois responde à contagem e passamos para a nona rodada. MMA Fighting marca o round 10-8 Usyk. (78-73 Usyk.)

Rodada 9: Dubois imediatamente dispara a mão direita no meio e Usyk reclama com o árbitro que foi baixo. Usyk continua agressivo, liderando com seus socos e perseguindo Dubois pelo ringue. A mão direita curta e monstruosa derruba Dubois novamente! É isso! O árbitro chama! Que tiro! Ele disparou isso como um pistão. Isso foi lindo.

Após o nocaute, Usyk consola seu desafiante de 25 anos e diz apaixonadamente a Dubious que sua hora chegará. Você adora ver isso. Usyk está enlouquecendo agora, dançando por todo o ringue ao lado de seu amigo e compatriota Vasiliy Lomachenko. Que cena.

Oleksandr Usyk derrotou. Daniel Dubois por nocaute aos 0:48 do 9º round